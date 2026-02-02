ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會：年後恐現倒閉潮

▲▼士林區房市空照圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲房市持續低迷，2025年實質中古屋交易量跌至近30年低點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

房市持續低迷，2025年實質中古屋交易量跌至近30年低點，房仲全聯會提出5大未爆彈，包括交屋海嘯、房價恐現急跌式修正、全民財富縮水9.5兆、中小建商倒閉、農曆年後房仲倒閉潮等等。

台灣房市持續低迷，房仲全國聯合會理事長王瑞祺示警：「當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長期政策干預與信用緊縮下，累積出5顆『尚未引爆、卻已開始倒數的未爆彈』。」

王瑞祺指出：「去年全國建物買賣移轉棟數勉強守住26萬棟，但若扣預售完工、被迫交屋的案件，實質反映市場溫度的中古屋交易量，已跌至近30年低點，對房仲與相關產業而言，這不是修正，而是結構性寒冬。」

未爆彈1：交屋海嘯疊加需求斷崖

王瑞祺指出：「2026~2028年全台將迎來約36萬戶預售完工交屋潮，這些房子多在資金寬鬆、房市高檔時期銷售，如今卻遇上貸款成數縮水、銀行保守貸放、買方信心全面退卻。買方不是不想交屋，而是籌不到錢。」

他警告：「當交屋資金斷鏈，轉售潮將湧入二手市場，特定新重劃區、供給過量區，恐出現急跌式修正，進一步衝擊市場信心與區域房價。」

未爆彈2是首購與換屋族被擠出市場

王瑞祺直言：「目前市場最大的結構性問題，是有真需求的人買不了房，名義上首購可貸8成，實務卻常見僅5~6成，寬限期縮短、利率快速跳升，讓自住族現金流難以承受，嚴重違反政府照顧首購自住政策。」

另外，換屋族則因先買後賣在銀行端實質停擺、第二屋貸款一律壓至5成，形同被全面封殺。

他直言：「當首購、換屋都被擠出市場，房市就不再流動，沒有流動性的市場，就是最大的風險。」

▲▼5顆房市未爆彈。（AI協作圖／記者詹宜軒製作，經編輯審核）

▲5顆房市未爆彈。（AI協作圖／記者詹宜軒製作，經編輯審核）

未爆彈3是中小型建商資金斷鏈風險浮現

王瑞祺表示：「當預售去化不如預期，卻已背負工程款與融資壓力，將可能出現延遲交屋、品質下滑，甚至零星財務危機個案，近期土方之亂對這些中小型建商衝擊更大。」

未爆彈4是房價若跌1成，全民財富蒸發9.5兆

王瑞祺警告：「政府若持續以壓價作為唯一目標，後果恐怕超出想像，全台約950萬戶住宅，若平均每戶1000萬元，房價只要下跌1成，就等於頓時蒸發掉9.5兆元的全民財富，等同於3年的中央政府總預算。」

未爆彈5是房仲與代銷倒閉潮

王瑞祺預言：「農曆年後，很多房仲業鐵門關了就拉不起來了！」他說：「這不只是產業問題，而是數10萬家庭生計、內需消費與社會穩定的問題，若任由產業失血，最終將回頭拖累整體經濟。」

關鍵字：房市低迷交易量房仲全聯會房價倒閉房仲王瑞祺

