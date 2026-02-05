東京單身族哭了！　東京23區套房「連漲6%」創10年新高

▲東京23區單身套房2025年平均租金較前年成長6%，達到9萬6700日圓。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

東京租金漲勢驚人！根據日本民間不動產機構最新調查，東京23區單身套房2025年平均租金較前年成長6%，達到9萬6700日圓（約新台幣2萬元）。調查顯示，租金上漲趨勢不僅未見停歇，去年12月單月租金更首度突破10萬日圓大關，創下10年來新高，隨著春季搬家旺季將至，租金恐將進一步攀升。

東京23區套房租金創新高 去年12月破10萬日圓

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據不動產情報網站「At Home」針對全日本13個地區的租賃數據統計，東京23區內面積30平方公尺（約9坪）以下的單身套房，去年1月至12月的平均月租金為9萬6700日圓，較前年同期成長6.3%。

值得注意的是，租金上漲的力道在年底更加強勁。去年12月的平均租金較前年同月大漲11.1%，達到10萬6800日圓，這也是自2015年調查開始以來的最高紀錄。

除了單身套房外，23區內的家庭式住宅（50至70平方公尺）租金同樣走揚，12月均價達25萬4200日圓；即便是租金相對便宜的兩層樓以下木造公寓，單身類別也上漲了6.8%，平均來到7萬1400日圓。

「成本轉嫁」與「續留原屋」推升行情

「At Home Lab」執行董事磐前淳子分析，租金飆升的主因在於建築與維護管理成本攀升，導致房東將成本轉嫁至租客身上。此外，都心區物件因通勤便利而熱門，但在租金全面上漲、搬家成本過高的情況下，現有住戶多傾向續住在原本的家，「魅力物件」空房率降低，導致一旦有空房釋出，競爭便極度激烈，租金也隨之暴漲。

春季搬家旺季恐再漲 專家建議三招省預算

針對未來動向，調查公司警告，隨著春季搬家潮到來，租金極有可能進一步調升。磐前淳子指出，只要大環境因素未變，上漲壓力就會持續，但若租金漲到租客無法負擔，導致空房增加，最終才可能出現降價情況。

對於計畫前往東京租屋的民眾，專家建議，若預算與現實行情有落差，可以透過「放寬屋齡條件」、「選擇不停靠特急的車站」或「增加步行至車站的時間」等三種方式重新評估，才能在租金高漲的環境下，有效控制租房成本。