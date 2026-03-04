ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

公公看衰「買房會被法拍」　媳婦硬氣簽約！2年後現況曝光

▲▼系統櫃,裝潢,木製裝潢,室內設計,房屋。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

作家黃大米日前分享一段關於買房的勵志故事。一名粉絲透露，當初決定搬離公婆家自立門戶；沒想到，公公得知後竟冷嘲熱諷，說他們會像朋友兒子一樣，房貸撐不住被法拍。儘管當時心生動搖，她最終仍毅然簽約買房，如今她不僅生活舒適，更成功考上正式老師，擺脫多年的流浪生涯，也不禁感嘆「幸好當初沒被嚇跑！」

流浪多年考不上！搬出公婆家「好運擋不住」

該名粉絲表示，先前擔任流浪教師多年，生活與心理壓力極大。當初想買房時，公公的酸言酸語讓她躊躇不前，擔心自己能力不足；但為了追求自主生活，她最後仍鼓起勇氣購屋，結果不僅住得舒適，更在心境轉變後順利通過教師甄試。

她直言，若當年聽公公的話，以現在的房價，恐怕再也買不起這間夢想中的好房子。

黃大米共鳴：曾為養狗買套房　逆境是前進動力

對此，黃大米深有感觸地表示，買房確實需要一股衝動，「想太多就會買不下去。」她也透露，自己在29歲時，因為養狗很難租房，才硬著頭皮買下小套房，如今看來非常感謝當時的逆境。

黃大米認為，粉絲能考上正式老師，或許是因為住進舒適環境後，心頭已無煩心事，才能專注準備考試，「人生每個決定的蝴蝶效應，都非你我可以預料。」

網友洗版力挺：人生是自己的　靠自己最帥

故事曝光後激勵大批網友，紛紛回應「好激勵的故事哦」、「買房真的需要一股衝動」、「買房這事如果是靠自己，那任何人說什麼一點都不重要」、「人生是自己的，真的不要聽旁人太多意見」、「好棒的分享喔，你的人生你決定啦」、「逆境菩薩，逆增上緣」、「每個決定後的蝴蝶效應，真的是原本無法想像的！出發了才會抵達」。

關鍵字：買房勞志故事逆境翻身教師考試自立生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

公公看衰「買房會被法拍」　媳婦硬氣簽約！2年後現況曝光

【秒變撒嬌怪】早餐店店狗看到熟人　秒黏TT+飛機耳開好開滿

