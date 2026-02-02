ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大S建案代言舊照被挖出　20年前2~4房238萬元起

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲2月2日是大S離世滿1週年，有網友翻出她2006年代言高雄建案的舊報紙，格外令人傷感。（圖／翻攝自Facebook／高雄老照片）

記者張雅雲／高雄報導

女星大S徐熙媛2025年初病逝日本，至今仍令外界相當不捨，2月2日是她離世滿1週年，有網友翻出她2006年代言高雄建案的舊報紙，當初更署名「大S愛戀推薦」，主打2~4房238萬元起，如今該案屋齡已20年，總價翻漲2~4倍。

大S去年2月在日本染上流感併發肺炎，不幸病逝，2日是她逝世1周年，格外令人傷感。有網友在臉書粉專《高雄老照片》PO出大S曾在2006年代言高雄建案「陽光情人」的舊報紙，20年前的大S外表甜美、青春洋溢，並署名「2~4房238萬元起，大S愛戀推薦」。

▲▼ 陽光情人 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大S曾在2006年代言高雄建案「陽光情人」，房價已有2~4倍的漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

報紙廣告中強調，從美容大王躍升SKII青春代言人的大S，在演藝圈中紅透半邊天，美容浴配方就是「陽光、公園、負離子」，賞屋再送大S美容好禮。

引來網友感慨「當時238萬這個金額，放到現在連平面車位都快買不到了。」、「大S也不在了。」也有網友直言該案當初「1坪12萬元左右，平面停車位40萬元左右。」

▲▼ 陽光情人 。（圖／記者張雅雲攝）

▲31期正對占地58公頃的2005兵工廠，早期生產各種槍械、輕兵器彈藥及零件，是市中心少見的大面積土地。（圖／記者張雅雲攝）

而當初大S代言的「陽光情人」，屋齡20年，放到現在甚至愈賣愈貴，根據實登，該案位於31期重劃區，近1年均價28.8萬元，最高成交價曾經達36萬元，最新一筆為去年11月成交，單價33.6萬元。若以總價多落在800~1200萬元來看，已有2~4倍的漲幅。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該區屬於南高蛋黃區，重劃後包括城揚、龍騰、太普、福懋等多家建商都曾進駐推案，屋齡普遍落在20年上下，因生活機能發達，除了公園綠地多、還有明星學校民權國小、三多商圈，吸引不少自住客購屋，房價愈漲愈高，成交價依樓層、坐向、景觀等不同條件，落在28~34萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大S代言建案小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

陳揚智分析，31期正對占地58公頃的2005兵工廠，早期生產各種槍械、輕兵器彈藥及零件，是市中心少見的大面積土地，之後國防部委託高雄市政府「代建代拆」，終於在去年9月完成遷移，軍方預計10月可點交土地，再分3區啟動土汙整治，後續進行土地分配。

由於該區受兵工廠影響，周邊動線長期受限，區域發展呈現斷點，軍方用地一旦搬遷，最大改變在於交通與生活動線有機會重新縫合，陳揚智說：「不過後續規劃與整治期程需要時間，短期周邊房市不太可能因單一題材立刻大幅發酵。」

關鍵字：大S高雄房市陽光情人房價代言.美容大王31期

