南屯捷運宅單價衝破70萬　剛需族「棄蛋白」回流市區

記者陳筱惠／台中報導

南屯區主幹道自住剛需回溫，有個案開盤「月月成交」展現韌性。信義房屋專家認為，台中房市「棄蛋白、保蛋黃」的趨勢，在景氣不好下，只要具備捷運、環線、生活機能的區段，價格修正幅度相對有限。

▲台中房市「棄蛋白、保蛋黃」的趨勢，在景氣不好下，只要具備捷運、環線、生活機能的區段，價格修正幅度相對有限。（圖／記者陳筱惠攝）

南屯區五權西路為主要核心幹道，成為這波冷靜期中買氣率先回溫的亮點，五權西路二段鄰近單元二、三及龍富商圈，交通串連國道一號與74號快速道路，地段價值穩定。

目前的購屋買盤明顯從開發尚未成熟的重劃區回流市中心。以近期受矚目的預售案「豐邑泊金灣」與「亞昕織御」為例，前者鄰近公益路米其林商圈，基地面積約1500坪，規劃25~38坪、總價1688萬元起的2~3房產品，精準填補了市場真空。

▲豐邑集團總經理邱崇喆認為，74號環線內已成台中新的城市核心。（圖／記者陳筱惠攝）

「亞昕織御」則緊鄰捷運南屯站，主打捷運宅地標，成交單價站上7字頭，2案「月月成交」的穩健紀錄，反映出置產族對於成熟區塊的信心。

豐邑集團總經理邱崇喆認為：「南屯、北屯主流2房不含車位，總價約落在1680~1800萬元，3房則普遍2300~3000萬元起跳，實質上3房已正式進入換屋市場，但支撐價格的關鍵不在買氣，而在結構面。」

邱崇喆分析：「74號環線已成台中新的城市核心，串聯西屯、北屯、南屯與捷運綠線、雙鐵機能，人口與產業紅利集中，同時建商毛利已由過去3成降至不到2成，加上土地多掌握在不急售的重劃地主與大型建商手中，缺乏大幅降價空間。」

尤其政策打房使資金短期轉往股市，造成「成交量冷卻但價格硬撐」的現象，2026年真正可能修正的會是外圍蛋白區。

信義房屋南屯店經理杜得琳認為：「即使整體房市降溫，只要具備捷運、環線、生活機能的區段，價格修正幅度相對有限，反而會在換屋與高資產首購族群回流時率先受惠。」

