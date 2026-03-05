六都房產「1數據」創新高！專家：人生最大的分水嶺在羊水

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林挺弘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財經專家游庭皓近日分享內政部最新數據，指出2025年全台繼承移轉棟數再創新高，高達7.83萬棟，年增率達3.1%。對此，他幽默評論，人生最大的分水嶺在「羊水」，基本盤則是「胎盤」，直言這群未來的「繼承者們」將成為決定房價走向的關鍵。

台北市增幅居六都之冠 高雄成唯一負成長區域

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內政部與住商機構彙整數據顯示，2025年全台繼承移轉狀況普遍呈成長態勢。其中，台北市以1萬3450棟、年增6.6%的幅度位居六都第一；新北市則以1萬5528棟奪下交易量冠軍，年增3.0%。

值得注意的是，高雄市是六都中唯一出現負成長的區域，年減0.6%，僅8896棟。游庭皓分析，年輕人未來將面臨資產佈局的抉擇，是要繼續持有還是出脫實現資金轉換，將牽動整體房市。

繼承者們的抉擇：資產佈局VS資金轉換

游庭皓指出，隨著繼承棟數攀升，未來房價將由這群年輕人來決定。這群人可能會為了子孫繼續多買幾間房作為資產布局，也可能順勢出脫老舊房產，實現資金轉換。

他認為，繼承而來的資產規模不容小覷，這股勢力對房地產市場的影響力正逐漸擴大。

網友洗版熱議 曝「繼承老房」殘酷現實

數據曝光後掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「爸爸是誰比你的選擇更重要」、「繼承就飽了」、「單胎化後每家庭平均將能繼承兩房，幸福指數提高」、「未來沒有繼承人了，全部賣掉變現」、「現在繼承的人其實不是年輕人了，是5、60歲即將退休的人，繼承到50年以上的老房子」、「房子一堆也沒用，不好的房賣掉，做新的資產規劃比較實在」、「現在新房的機能設施比老房好太多」、「繼承者們」。

針對繼承房產趨勢，地政專家提醒，繼承房產雖然能迅速增加財富，但也需注意後續的遺產稅、地價稅以及老屋修繕成本。

此外，由於多數繼承房產屋齡偏高，若欲進行資產轉換，應儘早進行屋況整理與市場估價，以免錯失脫手良機。