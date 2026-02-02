ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大阪市區「三層樓包棟」一晚3700！內部曝光　萬人震撼：求資訊

▲整棟民宿一晚只要3700元。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」近日赴大阪家族旅遊，並在市區訂了一間三層樓高的民宿；沒想到，在打開門的那一刻，全家人都愣住了，內部不僅空間寬敞、設備齊全，整棟別墅一晚竟只要台幣3700元。文章吸引超過1.8萬人按讚，也引發網友對國內外旅遊價差的討論。

三層樓50坪睡20人！內部豪華配備曝光

「不奇而遇」提到，這間位在大阪市區的民宿約有50坪，三層樓空間包含5間房間、3間廁所及2間衛浴，最多可容納20人居住。屋內不僅有電視、微波爐、洗烘衣機，甚至連廚房碗盤、專屬停車位都一應俱全。

她驚訝直呼，這個價格不只比台灣便宜，簡直比韓國還划算；在韓國同樣等級的包棟民宿，至少要台幣2500元起跳，不過空間不會這麼大、這麼新，且地點通常較偏遠。

▲整棟民宿一晚只要3700元。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

住宿稅調漲、特區民宿截止　大阪旅遊環境將變動

部落客也感嘆，許久未到日本，對現在極具落差的住宿市場感到驚訝，好奇這樣的價格是否已成為日本旅遊的新常態。

事實上，大阪近年因「特區民宿」政策，提供大量價格親民的住宿選擇，有效平抑了飯店房價。然而，隨著2025年9月起大阪住宿稅調高，加上2026年5月底大阪市將停止受理特區民宿申請，未來住宿成本恐將面臨變動。

▲整棟民宿一晚只要3700元。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

網友洗版求資訊　感嘆台灣住宿貴得離譜

貼文曝光後，大批網友瘋求民宿資訊，並將矛頭指向台灣國旅的高房價，「3700，五房一整棟～朽到並軌」、「好佛的房東唷」、「想想大家為何不國旅，台灣的住宿真的貴到離譜」、「請問住宿資訊，謝謝」、「只能說，台灣的旅遊住宿價格真的要檢討」、「想知道民宿資訊，謝謝」、「想了解民宿訊息，謝謝」。

▲整棟民宿一晚只要3700元。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

六都1月移轉年增28%　房市回溫？專家：視覺效果

六都1月買賣移轉棟數達1萬8237棟，較上月月減8.3%，但年增28.1%。數字看似回溫，不過這波年增帶有工作天數差異的「視覺效果」，買氣其實沒那麼樂觀。信義房屋專家表示，房市多空交錯，持續盤整中。

5小時前

鴻海75億買「中工雲宇宙」成羅生門？　股東籲公權力調查

中華工程握有土城「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案，在2023年公告與鴻海子公司簽署75億元的預購意向書。但今（2日）中工股東出面質疑該交易，指中工對外稱該案已銷售75億元，但卻未見實登與後續重訊，對投資人造成錯誤判斷，形成羅生門，請公權力介入調查。對此，中工也嚴正澄清，發出3點回應。

5小時前

大阪市區「三層樓包棟」一晚3700！內部曝光　萬人震撼：求資訊

長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」近日赴大阪家族旅遊，並在市區訂了一間三層樓高的民宿；沒想到，在打開門的那一刻，全家人都愣住了，內部不僅空間寬敞、設備齊全，整棟別墅一晚竟只要台幣3700元。文章吸引超過1.8萬人按讚，也引發網友對國內外旅遊價差的討論。

6小時前

成交量縮驚人！　高雄新案平均每月賣不到2戶

房市風向在2025年急轉直下，根據統計，2025年全高雄新案「平均月去化」為每案每月1.92戶，但若排除新案，只看「2024賣到2025年新案」則掉到0.89戶，等於不少舊案甚至整個月都零成交。

7小時前

中科領頭機場捷運助攻　專家指路「大雅潛力區在西邊」

大雅區因緊鄰台中科學園區與台積電擴廠基地，成為科技新貴置產的首選。在地專家指出，大雅市中心生活機能完善，加上捷運橘線（機場捷運）與台中國際機場擴建等利多加持，列入保值區。

8小時前

大S建案代言舊照被挖出　20年前2~4房238萬元起

女星大S徐熙媛2025年初病逝日本，至今仍令外界相當不捨，2月2日是她離世滿1週年，有網友翻出她2006年代言高雄建案的舊報紙，當初更署名「大S愛戀推薦」，主打2~4房238萬元起，如今該案屋齡已20年，總價翻漲2~4倍。

9小時前

房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會：年後恐現倒閉潮

房市持續低迷，2025年實質中古屋交易量跌至近30年低點，房仲全聯會提出5大未爆彈，包括交屋海嘯、房價恐現急跌式修正、全民財富縮水9.5兆、中小建商倒閉、農曆年後房仲倒閉潮等等。

10小時前

2026北市第一筆「萬華公寓280萬交易」　在地驚：超便宜

2026年台北市首批實價登錄出爐，共出現7筆零星交易，其中全年第一筆位於萬華隆昌街，為7.9坪的公寓，總價僅280萬元，低於行情不少，在地房仲直言「買方賺到了。」另外，信義房屋專家補充，交易短短1個月就見實登，大概率都是無貸款交易，縮短作業流程。

11小時前

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

與台北一橋之隔的三重右岸重劃區「集美生活圈」，因具備A2三重站雙捷運、新北大都會公園、重劃區議題等地段優勢，成為北巿外移人口心中購屋首選地段，目前集美生活圈新案行情已全面站穩 8 字頭，指標案潤泰 CITY PARK 實價登錄更早已站上三位數，如今卻有建商逆勢端出「讓利價」。

11小時前

走路3分鐘到Y3！「文山木柵案」簽約　預計2032年完工

國家住宅及都市更新中心在26日與將捷集團完成台北市「文山木柵都更案」簽約。此案將興建兩棟住宅大樓，總投資金額達37.89億元，預計2032年完工，為木柵地區注入全新生活樣貌。

2/1 20:46

