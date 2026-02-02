大阪市區「三層樓包棟」一晚3700！內部曝光　萬人震撼：求資訊

▲整棟民宿一晚只要3700元。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」近日赴大阪家族旅遊，並在市區訂了一間三層樓高的民宿；沒想到，在打開門的那一刻，全家人都愣住了，內部不僅空間寬敞、設備齊全，整棟別墅一晚竟只要台幣3700元。文章吸引超過1.8萬人按讚，也引發網友對國內外旅遊價差的討論。

三層樓50坪睡20人！內部豪華配備曝光

「不奇而遇」提到，這間位在大阪市區的民宿約有50坪，三層樓空間包含5間房間、3間廁所及2間衛浴，最多可容納20人居住。屋內不僅有電視、微波爐、洗烘衣機，甚至連廚房碗盤、專屬停車位都一應俱全。

她驚訝直呼，這個價格不只比台灣便宜，簡直比韓國還划算；在韓國同樣等級的包棟民宿，至少要台幣2500元起跳，不過空間不會這麼大、這麼新，且地點通常較偏遠。

住宿稅調漲、特區民宿截止 大阪旅遊環境將變動

部落客也感嘆，許久未到日本，對現在極具落差的住宿市場感到驚訝，好奇這樣的價格是否已成為日本旅遊的新常態。

事實上，大阪近年因「特區民宿」政策，提供大量價格親民的住宿選擇，有效平抑了飯店房價。然而，隨著2025年9月起大阪住宿稅調高，加上2026年5月底大阪市將停止受理特區民宿申請，未來住宿成本恐將面臨變動。

網友洗版求資訊 感嘆台灣住宿貴得離譜

貼文曝光後，大批網友瘋求民宿資訊，並將矛頭指向台灣國旅的高房價，「3700，五房一整棟～朽到並軌」、「好佛的房東唷」、「想想大家為何不國旅，台灣的住宿真的貴到離譜」、「請問住宿資訊，謝謝」、「只能說，台灣的旅遊住宿價格真的要檢討」、「想知道民宿資訊，謝謝」、「想了解民宿訊息，謝謝」。

