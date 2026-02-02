成交量縮驚人！　高雄新案平均每月賣不到2戶

▲根據統計，2025年全高雄新案「平均月去化」為每案每月1.92戶，不少舊案甚至整個月都零成交。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2024年高雄房市熱度驚人，甚至出現排隊搶房景象，但風向在2025年急轉直下，根據統計，2025年全高雄新案「平均月去化」為每案每月1.92戶，但若排除新案，只看「2024賣到2025年新案」則掉到0.89戶，等於不少舊案甚至整個月都零成交。

實登統計，2025年高雄房市急凍，全年買賣移轉棟數為3萬1196棟，較2024年大幅下滑約3成，創下近15年來最低紀錄。

至於新案買氣，也沒好到哪裡去。根據高雄市市調協會統計，去年全高雄新案「平均月去化」為每案每月1.92戶，等於每案每月只賣出不到2戶。若只看從2024年一路賣到2025年的舊案、排除2025年新推案後，平均月去化更掉到0.89戶，等同多數舊案一個月連一戶都賣不掉，整個月都零成交，市場買氣明顯急凍。

高雄市市調協會理事長蔡博丞認為，2024年不少建案仍能穩定去化，但進入2025年後，即便地段、產品條件相同，成交節奏卻明顯放慢，顯示市場氛圍已出現結構性轉變。

▲高雄2025年房市統計。資料來源：高雄市市調協會。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

蔡博丞說：「成交量下滑並非單一政策造成，而是信用管制後，自住與換屋族信心同步轉弱，加上貸款條件趨嚴，讓買方選擇延後進場。」在價格端，多數建商仍選擇撐價，形成「量先縮、價不動」的僵局，也讓銷售中的舊案首當其衝。

價格面則呈現明顯分歧。高雄市仲介公會理事長謝哲耀指出，目前仍有部分新案開價持續墊高，但實際銷售中的建案，價格已難再上衝，只能靠拉長付款、贈送家電、裝潢等優惠方式促成交。

且目前全高雄尚未去化的量體中，仍有5萬戶，北高雄占約6成，當去化速度持續低於每月1戶，勢必反映庫存壓力，若2026年仍無新增買盤動能，部分區域恐怕必須回到價格競爭才有買氣。

