機捷宅A1到A9漲翻！A7成凹陷區　首付18萬起「長耀辰」自住置產雙贏

看準A7產業與建設雙重爆發的潛力，深耕林口多年的豪宅品牌長耀建設，推出指標大案「長耀辰」。

記者胡至欣／桃園報導

房產投資「跟著軌道走」是不敗定律！但現在想擠進機捷沿線，門檻有多高？實際攤開最新的房價地圖來看：A1台北車站單價已來到150萬、A2三重站指標案潤泰CITY PARK也突破百萬大關、A9林口站近期新案成交價則站上85萬；相較之下，位處這條黃金軸線中心的A7重劃區，仍找得到「價格凹陷區」，成為年輕世代搶進機捷宅的最後機會。



位處機捷黃金軸線中心的A7重劃區，仍找得到價格凹陷區。



房產專家何世昌指出，隨著房市景氣震盪，土地價格與營造成本都在歷史的高檔水位，但「捷運A7核心區」 的房價算是相對的親民，適合多數首購族與換屋族。針對手上已有預算、想買房的年輕族群，他建議可利用預售屋「低首付、分期繳」特性，為自己提早預約一個家，有機會賺到未來的「增值紅利」 。



▲房產專家何世昌。

不僅有軌道優勢，A7位於大台北科技廊帶核心，更具備產業、人口雙紅利，剛性需求與親民房價形成加乘效應，也帶動商圈機能快速升級。何世昌補充說道，A7除有物流園區，還有年產值驚人的華亞科技園區與樂善科技園區，未來有機會串聯北士科、新北國際AI+智慧園區，更具發展性；他並提到，科技就業人口支撐下，已有新商圈逐漸醞釀成形，後續汽車百貨、蔦屋書店等新興賣場將陸續進駐。



▲A7坐擁年產值驚人的華亞科技園區。



▲國道一號新增南北向閘道的改善工程正在進行中。

另外，在都市規劃上，A7更推動了如同「信義計畫區」般的空橋串連計畫，未來住戶可以透過空橋安全、舒適地往返捷運站與各大商場，加上國道一號新增南北向的閘道工程正在進行中；何世昌認為，「未來的A7，將會發展成一個文教、生活、交通機能一應俱全的宜居重劃區」。



▲▼深耕林口多年的豪宅品牌－長耀建設，推出指標大案「長耀辰」。



看準A7產業與建設雙重爆發的潛力，深耕林口多年的豪宅品牌－長耀建設，推出指標大案「長耀辰」，選址A7黃金軸線40米文桃路首排，近2000坪壯闊基地，打造A7難得一見的29層雙塔地標。距離未來麥當勞商圈僅約300米，散步可達附設幼兒園的文青雙語中小學，15分鐘車程內更匯集多所國際雙語學校，讓孩子贏在起跑點。



▲散步可達附設幼兒園的文青雙語中小學。

產品針對年輕世代，設計19~30坪精緻格局，並規劃25米露天泳池、9米挑高大廳等豐富公設，勾勒豪宅級質感生活。建商貼心規劃 「總價980萬起、首付18萬起」 的超友善方案，讓首購族能用輕鬆預算，入主地標好宅。



▲▼「長耀辰」針對年輕世代設計19至30坪精緻格局。



地標有價，時機無價！隨著北台灣AI科技廊道輪廓成形，A7房市蓄勢待發，現在入主「長耀辰」，以相對親民的門檻，卡位未來補漲機會，是自住與置產的雙贏選擇。

【長耀辰】官網看更多：https://reurl.cc/xKz1AN

關鍵字：軌道機場捷運機捷a7重劃區何世昌預售屋低首付物流園區華亞科技園區樂善科技園區蔦屋長耀長耀辰文桃路文青雙語中小學雙塔建築泳池宅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

