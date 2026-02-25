機捷宅A1到A9漲翻！A7成凹陷區　首付18萬起「長耀辰」自住置產雙贏

▲看準A7產業與建設雙重爆發的潛力，深耕林口多年的豪宅品牌長耀建設，推出指標大案「長耀辰」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園報導

房產投資「跟著軌道走」是不敗定律！但現在想擠進機捷沿線，門檻有多高？實際攤開最新的房價地圖來看：A1台北車站單價已來到150萬、A2三重站指標案潤泰CITY PARK也突破百萬大關、A9林口站近期新案成交價則站上85萬；相較之下，位處這條黃金軸線中心的A7重劃區，仍找得到「價格凹陷區」，成為年輕世代搶進機捷宅的最後機會。

▲▼位處機捷黃金軸線中心的A7重劃區，仍找得到價格凹陷區。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

房產專家何世昌指出，隨著房市景氣震盪，土地價格與營造成本都在歷史的高檔水位，但「捷運A7核心區」 的房價算是相對的親民，適合多數首購族與換屋族。針對手上已有預算、想買房的年輕族群，他建議可利用預售屋「低首付、分期繳」特性，為自己提早預約一個家，有機會賺到未來的「增值紅利」 。

▲房產專家何世昌。

不僅有軌道優勢，A7位於大台北科技廊帶核心，更具備產業、人口雙紅利，剛性需求與親民房價形成加乘效應，也帶動商圈機能快速升級。何世昌補充說道，A7除有物流園區，還有年產值驚人的華亞科技園區與樂善科技園區，未來有機會串聯北士科、新北國際AI+智慧園區，更具發展性；他並提到，科技就業人口支撐下，已有新商圈逐漸醞釀成形，後續汽車百貨、蔦屋書店等新興賣場將陸續進駐。

▲A7坐擁年產值驚人的華亞科技園區。

▲國道一號新增南北向閘道的改善工程正在進行中。

另外，在都市規劃上，A7更推動了如同「信義計畫區」般的空橋串連計畫，未來住戶可以透過空橋安全、舒適地往返捷運站與各大商場，加上國道一號新增南北向的閘道工程正在進行中；何世昌認為，「未來的A7，將會發展成一個文教、生活、交通機能一應俱全的宜居重劃區」。

▲▼深耕林口多年的豪宅品牌－長耀建設，推出指標大案「長耀辰」。

看準A7產業與建設雙重爆發的潛力，深耕林口多年的豪宅品牌－長耀建設，推出指標大案「長耀辰」，選址A7黃金軸線40米文桃路首排，近2000坪壯闊基地，打造A7難得一見的29層雙塔地標。距離未來麥當勞商圈僅約300米，散步可達附設幼兒園的文青雙語中小學，15分鐘車程內更匯集多所國際雙語學校，讓孩子贏在起跑點。

▲散步可達附設幼兒園的文青雙語中小學。

產品針對年輕世代，設計19~30坪精緻格局，並規劃25米露天泳池、9米挑高大廳等豐富公設，勾勒豪宅級質感生活。建商貼心規劃 「總價980萬起、首付18萬起」 的超友善方案，讓首購族能用輕鬆預算，入主地標好宅。

▲▼「長耀辰」針對年輕世代設計19至30坪精緻格局。

地標有價，時機無價！隨著北台灣AI科技廊道輪廓成形，A7房市蓄勢待發，現在入主「長耀辰」，以相對親民的門檻，卡位未來補漲機會，是自住與置產的雙贏選擇。

