鴻海75億買「中工雲宇宙」成羅生門？　股東籲公權力調查

▲▼位在土城工業區內，由中華工程主導開發建造的中工雲宇宙智慧廠辦今天舉行上樑典禮。新北市長侯友宜、經濟部政務次長陳正(示其)、三三會理事長林伯豐、電電公會理事長李詩欽、威京集團主席沈慶京、副主席陳瑞隆等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華工程握有土城「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案，在2023年公告與鴻海子公司簽署75億元的預購意向書。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中華工程握有土城「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案，在2023年公告與鴻海子公司簽署75億元的預購意向書。但今（2日）中工股東出面質疑該交易，指中工對外稱該案已銷售75億元，但卻未見實登與後續重訊，對投資人造成錯誤判斷，形成羅生門，請公權力介入調查。對此，中工也嚴正澄清，發出3點回應。

中華工程（2515）面臨經營權之爭，然而去年底市場派寶佳人馬、華建董事長鄭斯聰才出任中工董事，短短不到2個月，今年1月又請辭，被市場解讀是經營權之爭再起。

今（2日）中工股東黃文泰今向金管會證期局、台灣證券交易所檢舉，針對中工土城開發案「中工雲宇宙AI園區」一筆高達75億元的交易，認為其形成市場質疑的羅生門，請公權力介入調查。

中工於2023年10月12日公告，與鴻海集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，交易金額為75億元。同日，鴻運科方面也發布對等公告。

▲▼ 。（圖／黃文泰提供）

▲中工股東黃文泰表示，中工恐讓外界解讀「中工雲宇宙AI園區」75億元交易已有明確進展。（圖／黃文泰提供）

黃文泰指出：「媒體報導引述中工說法指出，中工雲宇宙AI園區，已銷售20%，金額達75億元，並稱將在取得使用執照後陸續交屋入帳，此說法具體，外界解讀為交易已有明確進展。」

但黃文泰表示：「公開資訊觀測站查無後續重大訊息，實價登錄金額也查無相關資料，目前僅查得該園區近期數筆預售交易，合計金額約2億元左右。」

黃文泰直言：「若這筆交易尚未完成正式契約簽署，預購意向書直接對外表述為『已銷售』或『已完成交易』，恐造成一般投資人對交易完成度的誤判。而若交易確已達成具拘束力契約，依法應辦理重大訊息揭露，卻又看不到相關的重訊公告。」

黃文泰更進一步指出：「媒體刊出銷售進展的同日，中工股票出現鉅額成交量，時間點的重疊引發投資人討論。」

對此，中工也做出回應，強調為維護投資大眾權益及公司商譽，特此嚴正澄清3點

一、 交易程序合規，資訊公開透明

本公司重申，針對「土城雲宇宙AI園區」之交易案，早於2023年10月12日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約12,747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。

二、 依工程進度履約，絕無隱匿

依據雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於今年（2026年）年中至第三季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，顯係對不動產預售交易流程之惡意曲解。

三、 捍衛公司商譽，不排除法律追訴

本公司向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，本公司深感不解。針對此類無端指控與攻擊，本公司將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

