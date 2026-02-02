六都1月移轉年增28%　房市回溫？專家：視覺效果

▲今年六都買賣移轉棟數首度出爐，1月買賣移轉棟數達1萬8237棟，較上月月減8.3%，但與去年同期相比則呈現年增28.1%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

六都1月買賣移轉棟數達1萬8237棟，較上月月減8.3%，但年增28.1%。數字看似回溫，不過這波年增帶有工作天數差異的「視覺效果」，買氣其實沒那麼樂觀。信義房屋專家表示，房市多空交錯，持續盤整中。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據六都地政局統計，1月買賣移轉棟數全數呈現月減態勢，其中以新北市月減13.8%幅度最大；而年增率部分，台南市以47.9%的驚人增幅居冠，新北市年增40.6%次之。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，1月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期。而在邁入1月後，交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客觀望心態濃厚，導致交易量能下滑。

▲六都買賣移轉棟數統計。資料來源：六都地政局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

仔細觀察各都表現，台南市月減1.4%，年增47.9%，為六都最佳，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，主要是歸仁、安平與去年同期相比，分別大增278棟、189棟，成為台南市買賣移轉的中流砥柱。

陳定中分析，歸仁的年增率超過700%，是因去年底以來，推案量大的高鐵站區陸續有新案交屋，加上高鐵站區的三井Outlet即將於迎來2期商場的開幕，使當地房市更具話題性，交易情形也相對穩定。

信義房屋高一區協理周清源表示，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐，預估上半年房市量價仍以盤整為主，「市場有2大因素，包括交屋潮能否持續把移轉量撐住，以及貸款政策與資金面是否仍維持緊縮，影響買方進場速度與成交節奏。」

周清源直言，目前市場氛圍仍在「盤整中」，買方不急、賣方也不願大幅讓價，短期內很難出現明顯趨勢行情。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

信義房屋更多相關新聞