帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

記者周亭瑋／綜合報導

隨著電動車普及，充電設施已成購屋顯學。房仲粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」觀察，近期帶看房時，「能否安裝充電樁」已成基本考題，甚至連電力系統的「錶前、錶後」都成為買方關注的保值關鍵，顯示房市需求正隨生活型態轉變。

購屋基本題大洗牌！買方必問「充電樁」

房仲阿偉在粉專分享，近期帶看房屋時，客人的關注點已從傳統的採光、樓層與車位，延伸至電力系統配置。他進一步指出，現在買方最常順口詢問，「這邊可以裝充電樁嗎？」或是專業的「是錶前還是錶後？」

阿偉不禁感嘆，即便自己未駕駛電動車，也必須深入了解電力知識，因為這已成為現代看屋的標配問題，房屋能否跟上生活趨勢，將直接影響其轉手性與保值性。

內行解密電力系統！「錶前、錶後」差在哪

針對買方最關心的電力配置，阿偉也特別進行補充，「錶前充電樁」是從電錶前端拉電，需向台電申請，常見於公設，優點是用電獨立但流程較多；而「錶後充電樁」則是從自家電錶後拉電，多裝於自有車位，施工相對單純快速。

他強調，這就如同早期購屋會確認有無預留冷氣室外機位置，現在買家更在乎「未來能不能用」，而非僅看現狀。

社區電力健檢熱潮！老舊建案面臨挑戰

隨著《公寓大廈管理條例》相關修法討論，老舊社區如何規劃充電設備也成為焦點。專家提醒，新建案多已預留電動車充電迴路，但屋齡較高的社區若想安裝，往往面臨電力負載與管線規劃的難題。建議購屋族在看房時，除了詢問能否安裝，更應確認社區管委會對於充電樁安裝的規約與態度，避免購入後因無法施工而造成生活不便。

關鍵字：充電樁電動車購屋趨勢電力系統老舊社區

