多年前看房！問結構工法「竟被冷回1句」　網爆共鳴：現在不同了

記者周亭瑋／綜合報導

知名地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」先前在社群平台分享深刻的看房往事。多年前，她在竹北看預售屋時，銷售小姐不僅直接打探職業，甚至在被問及結構工法時，竟不耐煩地一句話帶過。話題引爆共鳴，一票過來人點頭表示，「似曾相識的經歷，原來很多人都遇過」、「確實有遇過」。

無公設圖、無樣品屋照樣賣　銷售不耐煩：沒人問細節

地產秘密客提到，當年該案僅有外觀3D與平面圖，既無樣品屋也無公設圖可供參考。當同行的工程師針對房屋結構工法提問時，銷售人員卻露出明顯的不耐煩，直回「先生小姐，買我們案子的人，沒有人在問這個的。」

這番話讓她驚覺，對方可能根本不了解或認為問題不重要。她以此經歷提醒讀者，過去賣方市場時許多細節常被帶過，但消費者理應針對結構與工法等核心問題問得更仔細；不過，她話鋒一轉直言，「現在市場不一樣了，看房真的可以問得更仔細，畢竟房子動輒千萬，真的不能馬虎。」

網友洗版共鳴：代銷只想賺投資客快錢

對此，網友們紛紛回應，「結構工法很重要耶，是最基本的，沒做功課很不OK」、「似曾相識的經歷～原來很多人都遇過」、「這銷售只想賣投資客，想賺快錢」、「確實有遇過銷售小姐說不用看細節」。

過來人曝傻眼經歷：丟1張紙，愛買不買

此外，也有不少過來人分享經歷，有人提到，20年前在新板特區看房，曾因開的車品牌較普通遭代銷冷落；也有人表示，2024年因房市過熱，詢問房型時竟被嗆「會賺錢就好，房型不重要」；更有網友分享2019年買房時的慘例，「給你一張A4，報價跟剩餘戶數，剩下愛買不買隨便你」。

多年前看房！問結構工法「竟被冷回1句」　網爆共鳴：現在不同了

【騎獨輪車推輪椅】超狂阿北蛇行搖擺超危險！

