看房超滿意「唯獨2間衛浴沒開窗」　一票推神機：很夠了

一名網友近期看中一間房，但由於室內兩間衛浴都沒開窗，讓他陷入掙扎。PO文掀起熱烈討論，不少人認為，浴室的通風問題能靠後天設備解決，而客廳、書房等採光才更為重要；也有網友直言，「世上沒有完美的房子，若已達到85分滿意度就該把握，剩下的只能靠軟硬裝潢與電器設備來彌補。」

看中一間房「但衛浴都沒開窗」 一票人推神機

網友在Dcard發文求助，表示近期看中一間房，除了「兩間衛浴都沒開窗」讓他非常掙扎外，其餘條件皆完美符合心中理想。

針對無窗衛浴的潮濕隱憂，大批網友強烈建議，可安裝具備除濕、風乾、暖氣功能的「三合一暖風機」，「沒開窗，每次洗澡完抽風機3小時，非常乾」、「裝好一點的浴室除濕，換氣24小時開著，電費不會很貴；客廳、書房、房間的採光，我覺得比浴室更重要」、「有暖風機吧，現在都三合一了」、「只要洗完澡願意刮水，有暖風機真的就很OK了」、「有裝暖風機換氣即可，還可以順便把衣服晾在浴室，一晚連衣服都乾了」。

過來人嘆：預算不夠，只能取捨

同時，有一派人不禁感嘆，「預算不夠只能取捨，我老家透天沒窗，也是住了30幾年」、「我家兩間衛浴都沒開窗+1，但其他條件都符合，所以還是買下去了」。不過，也有網友坦言，「不會買」、「無法接受兩間，一間可以」。

另外，房產專家建議，若購買衛浴無窗的物件，除了確認排風管線是否確實「當層排放」外，裝潢時可預留獨立電源安裝高效能除濕換氣設備。在看房時，若浴室以外的空間採光極佳，確實可考慮透過後天設備減緩潮濕狀況，以時間換取空間與預算。