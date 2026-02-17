ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

單親媽「貸款8成」買下北市中古屋！　網友洗版讚：超猛

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名45歲單親媽媽近日成功購入一間台北市中古屋，在科技業任職的她，年薪約250萬元，貸款成數高達8成。在高房價與利率變動的環境下，這筆交易格外引人關注，大票網友直呼，「8成真的很不容易」、「女人有錢就是有底氣」。

年薪250萬單親媽　北市中古屋貸8成上車

該名單親媽媽在臉書社團「買房知識家」提到，她獨自撫養一孩，目前名下並無其他負債，最近終於買下台北市一間中古屋，貸款成數達到8成，金額約1500萬元。

她透露，付完頭期款，戶頭僅剩約1至200萬元，可作為交屋後裝潢及備用資金；同時也坦言「這條路真的很不容易。」

新青安搭首購　40年期、寬限5年過關

在貸款條件方面，原PO指出，這次申辦新青安40年期、寬限期5年，並搭配首購貸款30年、寬限期5年，整體利率為2.58%，且未被要求加購任何金融產品，「送件時間為去年12月，今年1月順利核可，並已完成對保手續。」

她也提到，新青安首購原先利率為1.775%，不過8月後調整為2.275%，若在新制後才送件，每月利息將多出約4000元。這讓網友不禁盛讚，「早一步，就是對的。」

網友湧入祝賀　洗版喊：單親媽媽太強

貼文曝光後，引來大票網友留言，「單親媽媽好厲害，一個人就賺了我跟我老公加起來的一倍，恭喜」、「為單親媽媽按讚，太強大了」、「恭喜入住平安順利」、「薪水好猛」。

同樣新青安　雙薪族感嘆利率差距

此外，還有網友分享自身經驗，表示同樣申辦新青安、雙薪年收300萬元，但利率卻達2.585%，比原PO略高。

關鍵字：台北中古屋單親媽媽貸款成數新青安貸款首購房屋

