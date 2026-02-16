竹北預售屋「8、9字頭還能買？」　釣出一票竹科人

▲竹北房市。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在Dcard發文，以「竹北購屋請益」為題，點名目前竹北預售屋價格普遍落在每坪80至90萬元，讓他不禁猶豫「到底還能不能買？」貼文曝光後，引發不少竹科族與在地購屋族熱烈討論。

竹北預售8、9字頭 自住客也開始猶豫

原PO表示，自己是自住需求，雖然沒有迫切的時間壓力，但也擔心長期觀察下來房價仍會持續上漲，加上竹北開發逐漸飽和，若偏好新房，未來選擇恐怕只會越來越少。

他也不禁好奇，隨著某建設後續推案，是否會再帶動價格上修一波。

網友看法兩極 有人直言「還會漲」

對此，不少網友認為，從區域發展來看，新竹縣房價短期內仍有支撐，「近5年還是會漲吧，除非有特別政策影響。」也有人提醒，其實「高速以西很多地方還是6字頭，未必一定要鎖定最核心地段。」

還有網友以過去台北房市為例，表示「台北當初100萬也被說天價，現在都200了，別忘了竹北是天龍國中的天龍國。」

自住取向不同 過來人選擇「外圍換空間」

一名過來人則分享自身經驗，認為若鎖定新屋，關鍵仍在個人需求取捨，不外乎看地點或室內空間，「自己不太在意門牌，更重視格局與空間舒適度，因此選擇芎林一帶；雖然漲幅可能沒有竹北門牌多，甚至會不會漲都是未知。」

房貸業務現身 直指自住屬剛需

該篇貼文也釣出房貸業務回應，指出若是買來自住，本質上屬於剛性需求，認為購屋決策仍應回歸居住本身，「通常是為了投資，才會特別在意價格。」

在多方意見湧入後，原PO事後再度現身，直言自己想清楚後發現，主要是因為目前看到的建案「不夠完美、自己不夠喜歡」，心理上才會覺得價錢偏貴，也感謝網友協助釐清真正糾結的關鍵。