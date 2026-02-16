ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

竹北預售屋「8、9字頭還能買？」　釣出一票竹科人

▲▼竹北高鐵,竹北房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲竹北房市。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在Dcard發文，以「竹北購屋請益」為題，點名目前竹北預售屋價格普遍落在每坪80至90萬元，讓他不禁猶豫「到底還能不能買？」貼文曝光後，引發不少竹科族與在地購屋族熱烈討論。

竹北預售8、9字頭　自住客也開始猶豫

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，自己是自住需求，雖然沒有迫切的時間壓力，但也擔心長期觀察下來房價仍會持續上漲，加上竹北開發逐漸飽和，若偏好新房，未來選擇恐怕只會越來越少。

他也不禁好奇，隨著某建設後續推案，是否會再帶動價格上修一波。

網友看法兩極　有人直言「還會漲」

對此，不少網友認為，從區域發展來看，新竹縣房價短期內仍有支撐，「近5年還是會漲吧，除非有特別政策影響。」也有人提醒，其實「高速以西很多地方還是6字頭，未必一定要鎖定最核心地段。」

還有網友以過去台北房市為例，表示「台北當初100萬也被說天價，現在都200了，別忘了竹北是天龍國中的天龍國。」

自住取向不同　過來人選擇「外圍換空間」

一名過來人則分享自身經驗，認為若鎖定新屋，關鍵仍在個人需求取捨，不外乎看地點或室內空間，「自己不太在意門牌，更重視格局與空間舒適度，因此選擇芎林一帶；雖然漲幅可能沒有竹北門牌多，甚至會不會漲都是未知。」

房貸業務現身　直指自住屬剛需

該篇貼文也釣出房貸業務回應，指出若是買來自住，本質上屬於剛性需求，認為購屋決策仍應回歸居住本身，「通常是為了投資，才會特別在意價格。」

在多方意見湧入後，原PO事後再度現身，直言自己想清楚後發現，主要是因為目前看到的建案「不夠完美、自己不夠喜歡」，心理上才會覺得價錢偏貴，也感謝網友協助釐清真正糾結的關鍵。

關鍵字：標籤:竹北房價預售屋購屋指南自住需求房市分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中國一線城市只剩上海撐場　北京、深圳房價全跌

中國國家統計局13日公布今年1月70個大中城市商品住宅價格變動數據。統計結果顯示，一線城市新建住宅價格僅上海維持上揚，其餘北京、廣州與深圳皆呈現下跌。

10分鐘前

過年臥室除舊佈新　軟裝配色營造溫暖年味不影響睡眠感

過年佈置不只在客廳亮眼，臥室也是每日生活的私密基地。瑞典家居品牌公關經理 Gillian 建議，透過軟裝的小幅調整與巧妙色彩搭配，即使不換家具、不大動格局，也能讓臥室散發溫暖的新年氣息，同時保留舒適睡眠感。

47分鐘前

買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

台南一對蘇姓夫妻110年間向某代銷公司專案經理王男購買一處預售屋，當時王男告知房屋總價為1350萬，另外10萬為代書、契稅等其他費用，並承諾不另外要求支付佣金或仲介費，未料蘇姓夫妻簽定買賣契約時，才發現該屋出讓人林婦委託出售價格為1330萬，而價差的20萬元即為王男的仲介服務費，憤而控告王男詐欺，並請求返還不當得利款項。台南地院法官審理後，駁回蘇姓夫妻請求，判決王男免還。可上訴。

1小時前

竹北預售屋「8、9字頭還能買？」　釣出一票竹科人

一名網友近日在Dcard發文，以「竹北購屋請益」為題，點名目前竹北預售屋價格普遍落在每坪80至90萬元，讓他不禁猶豫「到底還能不能買？」貼文曝光後，引發不少竹科族與在地購屋族熱烈討論。

2小時前

水波紋燈重現河道！「瑠公綠廊」奪大獎　絕美夜景曝光

台灣照明學會11日舉行114年「照明金質獎」頒獎典禮，台北市政府工務局新建工程處以「瑠公綠廊人行環境改造工程」及「中正橋改建工程」雙雙獲獎，分別摘下戶外照明設施獎的「特優」及「優等」殊榮。

3小時前

業配小宅落差大！Joeman開箱3個月只賣1戶　看屋民眾：有被騙感受

以開箱豪宅聞名的百萬YouTuber Joeman，去年底接下台北西門町小宅建案業配，傳出價碼高達7位數，然而影片上線後3個月，該建案因為透過他的影片而成交的僅有1戶，引發外界質疑其帶貨與業配影響力。更有實際看屋的民眾指出，實際狀況與影片介紹落差甚大，直言有「被刻意包裝」、「遭誤導」的感覺。

3小時前

嘉義縣市蓋社宅　5案近1500戶正在興建！2案仍在規劃

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。國家住都中心在嘉義縣市規劃興建共計7戶，其中興建進行中的有5案與仍在規劃中的2案。

3小時前

3％房貸照借！　專家曝「有錢人方法」跟你不一樣

根據房仲業者統計，六都平均房貸年期全面突破26年，30年房貸已成自住市場主流。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，房貸期數創下相對高點，不只代表國人還款時間拉長，也顯示不少人選擇把資金留在手上運用，而不是急著把房貸還清。

4小時前

拜年3大「親戚考古題」有解　盤點高雄千萬預算高CP值3區

拜年遇到親戚最容易被問的話題，除了「何時結婚？」、「年終領多少？」就是「房子買了沒？」。房仲統計近1年實價登錄發現，總價800~1300萬元的主流預算帶中，買氣不再集中市中心，而是明顯轉往蛋白區，其中鳳山區、仁武區與小港區，成為可購買坪數最大的前3區。

4小時前

年薪7位數喊「一輩子租房」！26歲男3點分析：找不到買房理由

在薪資停滯、高房價時代，無殼蝸牛該租房還是買房？就有一名26歲網友表示，自己年薪已達七位數，但因為對資產報酬率（ROI）特別介意，因此以3點分析台灣房地產的發展後，反而更確定不買房的想法，直言打算「一輩子租房」。貼文一出便引發熱議。

4小時前

【浪漫回憶殺】老公情人節播自剪告白影片！老婆被感動泛淚QQ

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

咬牙買房or終生租屋？　上班族..

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實..

女全裸在家休息　陌生裝修工突然..

她租30坪房爽爽住！網搖頭：買..

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

2萬人搶社宅！2006件不合格..

日本飯店列「NG行為清單」　帶..

三寶媽砸存款買房後悔：生活品質..

國旅沒備品房價也沒降！主播嘆「..

ETtoday房產雲

最新新聞more

一線城市剩上海撐　北京、深圳房..

臥室軟裝配色營造溫暖年味

買房簽約驚見20萬價差！夫妻怒..

竹北預售屋「8、9字頭還能買？..

「瑠公綠廊」奪獎　絕美夜景曝光

業配小宅落差大！Joeman開..

嘉義縣市蓋社宅　5案近1500..

3％房貸照借！　專家曝「有錢人..

拜年3大「親戚考古題」有解　盤..

年薪7位數喊「一輩子租房」！2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366