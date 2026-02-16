房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房產專家何世昌近日指出，儘管市場上賠售傳聞不斷，但實務統計顯示，2025年房市實際賠售筆數僅592筆，創下自2013年以來的新低紀錄，顯示多數「賠售」說法恐與事實不符。

根據樂居數據統計，2025年房屋轉售獲利筆數為2萬3633筆，較2024年大幅減少約2.5萬筆。何世昌分析，獲利筆數銳減的主因在於整體交易量萎縮，2025年買賣移轉棟數由前一年的35萬棟驟減至約26萬棟，交易規模減少近9萬棟，獲利筆數隨之下修實屬正常現象，並非市場全面轉虧。

賠售數據創下歷史新低 房產專家笑：男人的嘴、騙人的鬼

針對近期「賠售新聞」滿天飛的現象，何世昌直言，雖然售屋網站上常有物件標榜屋主賠售，但實際賠售筆數僅有592筆。

他幽默表示，部分屋主口中的賠售「就像男人的嘴、騙人的鬼」，表面宣稱忍痛割愛，實則可能是為了減輕買方砍價力道，讓買家心理感受較佳，進而達成交易。

網友熱議「少賺就是賠！」

對於專家揭露的數據，網友們看法相當一致，認為目前的市場氛圍中，「賠售」的定義已被模糊化，「很多人認為少賺就是賠」、「房價漲了好幾波，賠售的意思只是少賺了一點，應該要賺更多的」、「平轉也是賠呀，正確來說賺沒3%都是賠」、「假賠售、真甩貨」、「賠售，哪次不賠售」、「跟路口家具行的結束營業一樣」。

房貸限縮衝擊市場動能

2025年房市受到房貸限縮與信用管制影響，市場買氣明顯降溫，導致移轉棟數出現近3成的跌幅。業界專家提醒，雖然數據顯示目前仍屬「獲利多、賠售少」的結構，但在交易量持續低迷的情況下，未來房價走勢與轉售空間，仍需觀察後續政策力道與大環境變化。