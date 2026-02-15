台灣人「有多愛到日本買房？」　驚人數據曝光

▲日本東京。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房產專家何世昌近日引述日本國土交通省最新數據指出，2025年上半年東京房市出現顯著趨勢，外籍買家比例不僅較去年同期翻倍成長，其中台灣買家更是異軍突起，以高達六成的占比奪下海外買家首位，顯示台人赴日置產熱度空前。

台灣買家稱霸東京 占比高達六成

根據日本官方統計，2025年1月至6月期間，東京市外籍買家比例由2024年同期的1.5%倍增至3.0%。在東京23區的新建公寓中，海外人士購買比例約占3.5%，其中又以「新宿區」的外籍買家比例達14.6%為最高。

值得注意的是，在東京23區的所有海外買家中，來自台灣的買家占比高居62%，遠超排名第二的中國買家；而在日本各大都市中，大阪市的外國籍買家比例最高，達到4.3%。

房價高漲主因「並非外籍炒作」

儘管外界普遍認為，外籍人士的投資炒作是導致日本房價高漲的元兇，但數據呈現了不同的事實。統計顯示，外國買家占總體交易量的比例依然極低，且實際成交件數仍低於2018年與2019年的水平。分析指出，目前日本全國地價上漲的主動力來自於入境旅遊回溫、商務設施需求增加以及建築成本上升，外籍買家的交易量尚不足以構成房價攀升的關鍵主因。

日圓貶值與避險意識推動買氣

專家分析，台灣人瘋買東京房產主要受三大因素影響：首先是「日圓持續貶值」，導致赴日置產的相對門檻降低；其次是「台灣房價高漲」，台北房價指數已顯著超越東京核心區；最後則是「地緣政治風險」，促使部分高淨值族群尋求海外資產多元化以避險。

日本政府擬加強國籍登記管理

由於日本目前房產登記並未強制標註國籍，國土交通省正研擬透過行政手段加強掌握外國人購屋情況，以防止投機性交易擴大影響民眾居住權益。未來日本政府可能視調查結果，調整相關住宅政策或稅制，以確保房市的穩定與健康發展。