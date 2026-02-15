ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大掃除「常見3錯誤」　專家：第一步不是清潔

▲▼ 大掃除,吸塵器,吸塵,打掃。（示意圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年到，許多人進行居家環境大整理。家事達人486先生表示，大掃除的關鍵在於「邏輯」而非蠻力，不少人越掃越累的主因在於順序錯誤。他建議採取「減法清潔術」，清潔前應先進行大規模的斷捨離，並且遵循「由上而下」的動線，透過正確的邏輯與科技工具輔助，更能輕鬆地除舊布新。

先減量再清潔！第一步應先淘汰大型舊家具

[廣告]請繼續往下閱讀...

「大掃除的第一步，其實不是清潔，而是減量。」486先生指出，多數人常犯的錯誤是，直接拿起抹布開始擦拭桌面或櫃子，這樣做往往只是讓灰塵四處飛散。正確的做法應是先檢視環境，將損毀或長年不用的家具、家電果斷清運，「東西少了，空間才會出來，後面的清潔才有意義。」

清潔順序顛倒地板白拖！謹記「由上而下」原則

第二個常見錯誤則是清潔動線混亂。許多人習慣先處理地板，隨後才清理燈具或櫃體，導致灰塵再度落至地板。486先生提醒，大掃除應遵循「由上而下、由內而外」的原則，先從天花板、燈具及櫃頂開始清理，讓髒污落至地面後最後再統一處理地板，才能真正做到事半功倍，避免重複勞動。

▲大掃除常見3錯誤。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲大掃除常見3錯誤。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

別再靠蠻力刷洗！善用科技工具軟化頑強污漬

針對廚房油垢等頑強髒污，486先生直言，不應過度依賴勞力。現代居家清潔可以善用高溫蒸氣等工具先軟化污漬，取代反覆刷洗的勞苦；至於地板與日常灰塵，則可交由掃地機器人或洗地機維持，大掃除時只需針對死角加強即可，把省下來的體力留給家人相聚與休息。

面對繁重的清潔家務，適時調整心態與策略是迎接好運的開始。486先生建議，大掃除應量力而為，分區域逐步完成，避免一天之內將體力耗盡，造成肌肉痠痛甚至受傷。透過合理的規劃，整理家園也能成為療癒心靈的過程。

關鍵字：大掃除減法清潔居家整理掃地機器人新年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

找寵物貓驚見隱藏地下室　女牆後發現「神秘空間」嚇：已經住2年

美國科羅拉多州一名女子發現家中3隻寵物貓突然失蹤，為了尋找愛貓意外在住了2年的租屋中發現驚人秘密，牆後竟然隱藏著一扇通往地下室的門，驚人畫面在網路上流傳。

1小時前

市區買氣罕見墊底！苗栗市預售交易慘跌8成　落後銅鑼

苗栗縣預售屋市場出現明顯結構轉變，縣內5大預售熱區交易量出爐，長期穩定的頭份與竹南持續稱霸，苗栗市表現卻出現大幅下滑，成交量年減8成。專家認為竹南與頭份因竹科外溢效應帶動，不僅推案量穩定，人口也持續成長，成為建商與科技新貴的首選。

1小時前

「超級金雞母」年斥千萬進駐三多商圈　大樓高掛歡迎紅布條

2025南二都店面王出爐！高雄店面租金王冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，台南則是有雙語補習班，以月租金68萬元承租下東區店面，分別寫下各自行政區「有實登以來最貴租金」紀錄，信義房屋專家表示，蛋黃區大型店面稀缺，讓租客願意以高價搶進。

2小時前

6組人搶「台中鳥日子」舊址　這集團砸1.5億簽10年長約拿下

百橙國際旅宿去年5月以每月125萬元，租下忠明南路98號原「台中鳥日子」舊址，並以「橙居」品牌重新亮相，登「店面王」。信義房屋專家認為，租賃市場已不再只看新舊，而是看能不能快速轉型、立刻營運。

3小時前

不在東區、西門町！　韓國品牌月砸88.9萬租金登北市「店王」

盤點2025年台北市租金總價最高的3間店面，冠軍店王位於八德路一段，為人潮頗多的3C商圈，韓國傢俱品牌以每月88.9萬元租下。第二、三位於西門町成都路、天母德行西路，租客分別為薯條店「Potato Corner」、代銷業者傳真實業。

4小時前

想找真正安靜又有隱私的共享辦公室　T3CO韻驊開放網上預約參觀

共享辦公室選擇很多，但真正適合長時間專注工作的空間，其實並不多。許多團隊在選擇共享辦公時，會優先考慮「獨立辦公室」。然而實際使用後才發現--即使具備獨立空間，若動線緊湊、隔間密集或採光不足，長時間工作仍可能產生壓迫感與疲勞感，進而影響專注與效率。

6小時前

大掃除「常見3錯誤」　專家：第一步不是清潔

農曆新年到，許多人進行居家環境大整理。家事達人486先生表示，大掃除的關鍵在於「邏輯」而非蠻力，不少人越掃越累的主因在於順序錯誤。他建議採取「減法清潔術」，清潔前應先進行大規模的斷捨離，並且遵循「由上而下」的動線，透過正確的邏輯與科技工具輔助，更能輕鬆地除舊佈新。

7小時前

過年居家打造團聚年味三大招　用織品、收納、燈光輕鬆打造

農曆新年，家人團聚的第一站，往往就是客廳。不過，對不少人來說，一想到「過年佈置」就聯想到大掃除、換家具，壓力瞬間上身。其實，只要掌握幾個關鍵元素，不必大動干戈，也能讓空間自然流露年節氛圍。

17小時前

紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

農曆春節即將到來，不少人已陸續著手大掃除，其中清潔紗窗對許多人來說是件棘手的事，不但要先拆除下來用清水沖洗，最後還要重新安裝上去。對此，家事達人「無糖太太 小舞」即分享一招免拆紗窗的清潔方法，首先用除塵紙擦拭，再用紗窗專用濕紙巾擦拭一遍，就能輕鬆清除灰塵與髒汙，不但不用爬上爬下、又拆又裝，而且簡單又乾淨。

19小時前

西門町一度快沒落「是怎麼復活的？」　網曝1關鍵：沒車就是爽

台北市各大商圈的興衰變遷，向來是民眾熱議的話題。近日有網友發文表示，先前曾有一段時間，大家都在討論西門町沒落的問題，但到了最近，西門町又被擠得水洩不通了，西門町是如何找回人潮的呢？貼文曝光後，引起討論。

19小時前

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

大掃除「常見3錯誤」　專家：第..

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中..

新大樓輸了！83年老透天2.7..

三寶媽砸存款買房後悔：生活品質..

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

房貸越拉越長？房產達人曝「有錢..

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退..

不在東區、西門町！　韓國品牌月..

ETtoday房產雲

最新新聞more

找寵物貓驚見密室　女驚嚇：已經..

市區買氣罕見墊底！苗栗市預售交..

「超級金雞母」年斥千萬進駐三多..

6組人搶「台中鳥日子」舊址　這..

不在東區、西門町！　韓國品牌月..

想找真正安靜又有隱私的共享辦公..

大掃除「常見3錯誤」　專家：第..

過年居家打造團聚年味三大招

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366