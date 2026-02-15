大掃除「常見3錯誤」　專家：第一步不是清潔

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年到，許多人進行居家環境大整理。家事達人486先生表示，大掃除的關鍵在於「邏輯」而非蠻力，不少人越掃越累的主因在於順序錯誤。他建議採取「減法清潔術」，清潔前應先進行大規模的斷捨離，並且遵循「由上而下」的動線，透過正確的邏輯與科技工具輔助，更能輕鬆地除舊布新。

先減量再清潔！第一步應先淘汰大型舊家具

「大掃除的第一步，其實不是清潔，而是減量。」486先生指出，多數人常犯的錯誤是，直接拿起抹布開始擦拭桌面或櫃子，這樣做往往只是讓灰塵四處飛散。正確的做法應是先檢視環境，將損毀或長年不用的家具、家電果斷清運，「東西少了，空間才會出來，後面的清潔才有意義。」

清潔順序顛倒地板白拖！謹記「由上而下」原則

第二個常見錯誤則是清潔動線混亂。許多人習慣先處理地板，隨後才清理燈具或櫃體，導致灰塵再度落至地板。486先生提醒，大掃除應遵循「由上而下、由內而外」的原則，先從天花板、燈具及櫃頂開始清理，讓髒污落至地面後最後再統一處理地板，才能真正做到事半功倍，避免重複勞動。

▲大掃除常見3錯誤。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

別再靠蠻力刷洗！善用科技工具軟化頑強污漬

針對廚房油垢等頑強髒污，486先生直言，不應過度依賴勞力。現代居家清潔可以善用高溫蒸氣等工具先軟化污漬，取代反覆刷洗的勞苦；至於地板與日常灰塵，則可交由掃地機器人或洗地機維持，大掃除時只需針對死角加強即可，把省下來的體力留給家人相聚與休息。

面對繁重的清潔家務，適時調整心態與策略是迎接好運的開始。486先生建議，大掃除應量力而為，分區域逐步完成，避免一天之內將體力耗盡，造成肌肉痠痛甚至受傷。透過合理的規劃，整理家園也能成為療癒心靈的過程。