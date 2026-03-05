才剛買新房子！她卻因「1原因」躲回娘家　網嚇：賣掉或出租吧

▲公婆搬到原PO家對面。（示意圖／取自Pexels，下同）



一名準二寶媽在臉書社團發文抱怨，老公才剛買下新房，公婆竟隨即買下正對門的住戶，造成變相與公婆同住的局面。她目前懷孕七個多月，並帶著大寶，因擔心在新家白天無人照應，選擇待在娘家，卻頻遭公公質疑為何不回新家住？讓她崩潰直呼根本不想回去。貼文曝光後，引起討論。

新房成交公婆買對門 媳婦壓力大躲娘家

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，公婆原本住在距離新家兩分鐘車程的地方，卻在他們買房後立刻買下正對門那戶，甚至拋下原本同住的外婆，搬到新家睡。

原PO透露，由於丈夫平日上班，她獨自帶著大寶且身懷六甲，因此平日多待在有家人照應的娘家，豈料，「公公三番兩次問老公說為什麼你們都買房子了，你老婆跟小孩都不回去住？」雖然老公有幫忙解釋，但公公後來又繼續問類似的問題。

公婆生活習慣落差大 她直言不想回新家

原PO進一步指出，公婆雖宣稱可以幫忙顧小孩，卻常在孩子面前言談不當，且對育兒方式過度干涉，讓她壓力極大。此外，公婆婚姻關係不睦、時常吵架，丈夫也常受波及。

面對公公透過丈夫三番兩次詢問為何不回新家住，原PO忍不住反嗆「關他什麼事」，並心想既然公婆過去也曾長住娘家，就沒資格對她的選擇指手畫腳。

除了距離壓力，原PO也抱怨公婆的育兒行為令人困擾，常在旁不斷碎念衛生與安全問題，甚至在孩子能自行進食時強行搶抱。原PO強調，以她目前的身體狀況與心理感受，完全沒有意願回到那個「門對門」的新家居住。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「把那間房子租人，離他們遠一點再去找個地方住（找個合理的理由，例如：小孩上課方便、未來學區好）」、「請老公自己應付他父母，別煩你」、「如果是我，第一件事就是拆門鈴！鑰匙千萬別給」、「是我也不回去啊，好可怕，壓力超大的，把房子賣掉或者出租吧」、「我會開始找其他房子，有合適的立刻換」。