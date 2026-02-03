澎湖6成買方觀望中　在地：全民瘋股資金暫緩購屋

▲目前全民炒股氛圍下，資金轉往股市，且在地屋主仍堅持售價，澎湖約6成買方處於觀望階段。（圖／東森房屋澎湖光復加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

全台買氣冷颼颼，離島房市也吹冷風。澎湖近2年房市呈現「量縮價漲」格局，雖然主力產品仍然是「透天住宅，但近年新案開始轉推小坪數大樓，專家表示，在目前全民炒股氛圍下資金轉往股市，且在地屋主仍堅持售價，約6成買方處於觀望階段。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋澎湖光復加盟店經理陳禹築表示，澎湖生活環境舒適，過去除在地自住需求外，也吸引不少退休族進場購屋，不過在第七波信用管制上路後，市場結構出現明顯變化，目前購屋主力已回歸剛性需求，以首購族、小資族為主。

▲澎湖新大樓多集中在馬公市區，單價約每坪25萬元起跳，部分地段甚至已站上3字頭，。（圖／東森房屋澎湖光復加盟店提供）

陳禹築指出，澎湖買氣自去年11月起開始下滑，在「全民炒股」氛圍下，部分資金轉往股市觀望，加上屋主普遍對價格相當堅持，導致市場出現拉鋸，目前約有6成買方仍在等待房價修正；而仍有意進場的買方，則常面臨自備款不足、貸款成數受限等現實門檻。

澎湖新大樓多集中在馬公市區，單價約每坪25萬元起跳，部分地段甚至已站上3字頭，去年10月成功街新華廈甚至最高單價站上37.4萬元，創馬公成屋住宅房價新高。而在第七波信用管制前，有預售案「昌錦豐碩」單價達38.69萬元，至今仍是馬公預售房價天花板。

隨房價持續墊高，也讓小資族購屋策略出現轉向。陳禹築指出，不少買方選擇「退而求其次」，改看距離市區不遠、開車約10分鐘可達的外圍新透天產品。因此近2年整體住宅市場呈現「量縮價漲、小宅成主流」的發展趨勢。

▲在第七波信用管制上路後，澎湖購屋主力已回歸剛性需求，以首購族、小資族為主。（圖／東森房屋澎湖光復加盟店提供）

目前外圍新透天主流規劃多為約21~22坪、3房2廳2衛，整體建坪約45~47坪，成交總價約落在600萬元上下，不僅可擁有土地，且無須額外負擔大樓停車位購買成本，在總價與實用性兼顧下，成功吸引首購、小資族進場，成為現階段澎湖房市少數仍有去化動能的產品類型。

而中古房市部分，陳禹築表示，市中心屋齡約30年的大樓，近期成交總價約落在580萬至750萬元；至於市區的老透天，屋齡多在40年以上、地坪約12~17坪，成交總價與市中心大樓相差不大。

▲東森房屋澎湖光復加盟店經理陳禹築表示，新案售價短時間內明顯上調，使市場買氣相對趨於保守。（圖／東森房屋澎湖光復加盟店提供）

陳禹築坦言，澎湖受到營建人力短缺與工資上升影響，新建案工期拉長、成本提高，導致部分推案延後，加上新案售價短時間內明顯上調，使市場買氣相對趨於保守。

在推案成本仍高、供給有限的情況下，陳禹築預期，市場將逐步回歸理性，交易重心可能轉向生活機能成熟、地段條件佳的中古屋市場，整體房市仍具一定支撐力。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法