家中狂飄菸味！高雄女砸6.6萬改善共管通風　請求管委會支付結果曝

洪女難忍菸味不斷飄入家中，花費6.6萬元改善公共管道間通風。

記者莊智勝／高雄報導

高雄是一名洪姓女子控訴，自113年2月起屢次在自家屋內聞到濃厚菸味，且久久不散，循線查看後確定菸味是從公共管道間飄進屋內，但透過LINE群組反映後未見改善，因此於113年9月向社區管委會提議施作公共管道間通風改善工程，管委會雖同意，但卻拒絕支付工程款，洪女認為該工程性質屬公共管道間修繕費用，本應由社區公共基金支付，因此提告請求6萬6000元施工費用。高雄地院法官審理後，駁回洪女請求，全案可上訴。

判決書指出，洪女為該社區大樓9樓住戶，113年2月起屢屢在家中聞到嚴重菸味、久久難以散去，經確認菸味是經由住戶端公共管道間傳入屋內，起初洪女多次在LINE群組反映，規勸住戶不要在室內抽菸，但均未見改善，洪女遂於同年9月向管委會提議施作住戶端公共管道間通風改善工程，提高公共管道間排氣功能，避免菸味經由公共管道間侵入屋內，並將工程估價單提供管委會審查。惟管委會雖同意施工，但卻拒絕支付工程款，洪女不得已於同年10月30日代墊6萬6000元款項；洪女認為，該工程性質上屬公共管道間修繕費用，依公寓大廈管理條例規定，應由管委會以公共基金支付，因此提告請求管委會償還6萬6000元。

對此，管委會則反駁，社區已公告勸導住戶不得在室內抽菸，並就洪女反映菸味侵入住家一事，建議先將屋內管道封閉或裝設室內排風設備，惟不被洪女接受，隨後洪女於9月在群組中承諾願自行負擔施作系爭工程所需費用，並同意將系爭工程視同房屋裝修，日後由洪女自行處理衍生之費用與保固事宜，管委會始同意該項工程，因此認定該工程不在公寓大廈管理條例規定之列，請求駁回洪女之訴。

高雄地院法官審酌群組對話紀錄，洪女曾表示「如果是費用問題，我們全付」，並一再強調「費用我們自付」；大樓主委隨後提議，「抽風扇就當做是9樓裝修，只是地點在頂樓，這樣就不用經過管委會決議，但要公告。這樣可以嗎？」洪女則回覆「好啊」等語；主委隨後補充「管委會簽章只是作為買方和賣方的見證，之後所有的費用、保固，你們要自行處理好，管委會不對此負責。」亦獲洪女應允「好」。

法官指出，大樓規約明定，公基金用途應以全體區分所有權人之利益為考量，又依雙方約定，該工程既屬房屋裝修工作之一部，即不具系爭大樓公共事務修繕、管理、維護性質，非屬管委會管理事務範圍，因此該筆工程款項非管委會管理事務衍生之費用，自無從依規定請求償還，因此駁回洪女請求，判管委會免還。可上訴。

