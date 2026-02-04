ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐實：150萬買北士科「沒賺頭」

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達（NVIDIA）確定進駐北士科，為台北房市增添重量級話題。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）確定進駐北士科，為台北房市增添重量級話題，不過園區利多是否等於房價保證？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產發言人徐佳馨、房產作家投資客顏博志，他們提醒：「園區宅並非萬靈丹，價格若已衝高，反而風險更大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析園區利多是否就是房價保證。

節目一開始，顏博志表示：「許多工程師住在園區旁並非生活選擇，而是工作型態隨Call隨到的不得不為。」他直言：「園區確實能帶來穩定的自住需求，但前提是價格仍在可負擔範圍內，一旦過高，支撐力就會開始減弱。」

對於輝達進駐北士科的實質影響，徐佳馨認為：「這確實替重劃區注入信心，最大的改變是敢買的人變多了，過去士林、北投、天母一帶的換屋族，對北士科發展仍有疑慮，如今有國際級企業設點，加快區域發展想像，也讓部分在地買盤轉而進場。」

目前北士科新案成交行情約落在每坪130～140萬元，對天母換屋族來說，與高價老屋相比新案仍具吸引力。不過，隨著個案開價攀升至150～160萬元，市場開始出現雜音。

顏博志直言：「若站在投資角度，這個價位真的不知道要賺什麼，自己寧願用相同預算回買台北市核心地段，而不是追逐題材已反映完畢的園區宅。」

▲▼ 。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

▲徐佳馨提醒：「沒有量，對投資人來說就很危險 。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

過去台積電周邊房市也是漲得嚇嚇叫，台積宅搶破頭，聲勢大。徐佳馨提醒：「目前市場出現有價無市現象，部分區域量能不足，建商推案縮手，往往是察覺市場風險的前兆，沒有量，對投資人來說就很危險。」

談到園區宅的選擇，徐佳馨指出，真正具支撐力的關鍵在3點，分別為是否為台積電及輝達等上游研發型企業進駐、是否有高薪主管階層入住、是否同步看到政府建設與交通配套，而非只有一塊產業用地。

至於南部科技園區，顏博志點名：「部分高雄區域價格已明顯追高，尤其非左營核心地段須特別留意。」徐佳馨則強調：「房市終究回歸基本面，利多不等於無風險，購屋前仍應理性評估承受能力。」

▲▼台積電全球研發中心開幕。（圖／記者高兆麟攝）

▲在科學園區周圍買房，要同步觀察是否有政府建設與交通配套。（示意圖／記者高兆麟攝）

►打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！ 

►豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市 

►曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法 

關鍵字：園區科技買房置產科學園區地產詹哥老實說顏博志住商徐佳馨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大統五福店清櫃駁熄燈　百貨派秘密出手19坪地引聯想

大統百貨1975年開幕，因租約到期，全店各品牌預計營業到28日。據查，大統承租高雄吳家土地，租約至今年8月31日。大統回應，目前積極續約中，預計農曆年前可確定。外界分析，若地主不續租，恐將面臨拆屋還地。

10分鐘前

左營高鐵生活圈正核心！「清景麟幸福城」市中心1/3價搶進北高雄科技黃金走廊

隨著產業動能與城市發展的軸線移動，北高雄已成為全台科技發展的重鎮。財經主播朱琦郁日前走訪位於左營高鐵生活圈正核心的「清景麟幸福城」，深入解析該地段如何結合台積電、高鐵站、學術研發與優質生活機能，並強調住戶無需犧牲生活品質，即可用市中心約1/3的價格，搶先卡位科技圈的完整未來。

50分鐘前

全台最大里「1拆4」惹民怨　中古房價5年已漲35%

高雄市左營區福山里人口多達4.5萬人，是全台最大里，也有「天下第一里」之稱，因人口過於極端，高市7月將福山里拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4里，不過福檳與「扶殯」諧音，引起地方大幅反彈。據實登統計，去年該里中古屋單價微跌0.4萬元。

1小時前

「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐實：150萬買北士科「沒賺頭」

輝達（NVIDIA）確定進駐北士科，為台北房市增添重量級話題，不過園區利多是否等於房價保證？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產發言人徐佳馨、房產作家投資客顏博志，他們提醒：「園區宅並非萬靈丹，價格若已衝高，反而風險更大。」

2小時前

雙北通勤族注意！中興橋引道工程　116年完工動線大變

位於台北市萬華區的中興橋，連接了台北市與新北市，是每日車流量龐大的重要交通要道。為改善台北端交通動線，降低對鄰近住宅的影響並促進周邊發展，台北市政府工務局新建工程處推動「萬華區中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，預計116年9月竣工。

15小時前

2.1億買下整座鎮！澳洲「5人小鎮」求售　唯一住戶崩潰：沒家了

在澳洲維多利亞州崎嶇的灌木叢林深處，藏著一座名為「利科拉」（Licola）的迷你小鎮。這裡常住人口僅有5人，卻擁有加油站、雜貨店與露營車公園。然而，這座歷史悠久的小鎮近期卻被擁有者「獅子會」（Lions Club）悄悄掛牌求售，開價最高達1000萬澳幣（約台幣2.1億元），引發當地居民與支持者的強烈憤怒與不安。

17小時前

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

捷運三鶯線延伸桃園八德迎來關鍵進展，新北市府與桃市府合作推動的「三鶯線延伸桃園八德段」，提前啟動基本設計，去年年8月1日行政院核定綜合規劃後，行政院公共工程員於今年1月底邀集相關人員實地現勘與審議，新北、桃園捷運工程局長攜手向中央爭取審議盡速通過，以期於2034年完工通車。

18小時前

可以一次繳清　卻選「背40年房貸」！內行曝超賺真相：傻了才還完

房價越來越高，不少人為了降低每月還款金額，會選擇背40年房貸，就有網友指出，同事買了新房，之後要背40年的房貸，還完貸款就70歲了，不過對方卻說，現在的存款可以夠還三分之二了，但想要分期慢慢還，讓他很不解。對此，網友表示，「付房租付幾十年才可怕」、「多的錢可以拿去投資，錢滾錢」。

18小時前

開賓利卻欠2萬房租！神祕老闆「狂寄名車照」　房東崩潰：公證沒用

作家黃大米日前分享友人經歷，其在南部購入新房並裝潢出租，原以為遇到豪氣房客，對方自稱是開賓利、擁有多間房產的中古車商；不料，交屋後房客卻頻頻以「資金凍結」為由積欠房租。儘管雙方簽有公證租約，受限於法律程序，房東至今仍拿對方沒轍，只能眼睜睜看著對方白住，感嘆法律保護壞人。

19小時前

屋頂不夠用！政府改推「外牆光電」　老宅修外牆最高補助300萬

國內太陽光電推展面臨多方阻力，為提升建置誘因，經濟部近日與內政部展開協商，規畫針對建築整合型太陽能系統（BIPV）推出補助措施。據了解，相關經費將銜接內政部老宅延壽計畫，並同步評估納入台電躉購制度可行性，經濟部認為可形成足夠投資吸引力。

19小時前

【科學的盡頭是玄學】寶寶每小時狂哭 爸帶給虎爺過爐居然秒笑了！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

死亡比出生多2倍「房價」會崩嗎..

澎湖首宗都更案「淪天坑」基地遭..

可以一次繳清卻選「背40年房貸..

2026北市第一筆「萬華公寓2..

愛莉莎莎台北新家曝光！1.5億..

2.1億買下整座鎮　澳洲「5人..

中興橋引道動線改善　116年完..

衝動買房「65K房貸繳不出來」..

社宅地下室停滿百萬名車！網怒：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

大統五福店清櫃駁熄燈　百貨派秘..

「清景麟幸福城」市中心1/3價

全台最大里「1拆4」惹民怨　中..

「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐..

中興橋引道動線改善　116年完..

2.1億買下整座鎮　澳洲「5人..

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費..

可以一次繳清卻選「背40年房貸..

開賓利卻欠2萬房租！房東崩潰：..

老宅延壽還能賣電　補助最高30..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366