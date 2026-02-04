「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐實：150萬買北士科「沒賺頭」

▲輝達（NVIDIA）確定進駐北士科，為台北房市增添重量級話題。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）確定進駐北士科，為台北房市增添重量級話題，不過園區利多是否等於房價保證？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產發言人徐佳馨、房產作家投資客顏博志，他們提醒：「園區宅並非萬靈丹，價格若已衝高，反而風險更大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析園區利多是否就是房價保證。

節目一開始，顏博志表示：「許多工程師住在園區旁並非生活選擇，而是工作型態隨Call隨到的不得不為。」他直言：「園區確實能帶來穩定的自住需求，但前提是價格仍在可負擔範圍內，一旦過高，支撐力就會開始減弱。」

對於輝達進駐北士科的實質影響，徐佳馨認為：「這確實替重劃區注入信心，最大的改變是敢買的人變多了，過去士林、北投、天母一帶的換屋族，對北士科發展仍有疑慮，如今有國際級企業設點，加快區域發展想像，也讓部分在地買盤轉而進場。」

目前北士科新案成交行情約落在每坪130～140萬元，對天母換屋族來說，與高價老屋相比新案仍具吸引力。不過，隨著個案開價攀升至150～160萬元，市場開始出現雜音。

顏博志直言：「若站在投資角度，這個價位真的不知道要賺什麼，自己寧願用相同預算回買台北市核心地段，而不是追逐題材已反映完畢的園區宅。」

▲徐佳馨提醒：「沒有量，對投資人來說就很危險 。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

過去台積電周邊房市也是漲得嚇嚇叫，台積宅搶破頭，聲勢大。徐佳馨提醒：「目前市場出現有價無市現象，部分區域量能不足，建商推案縮手，往往是察覺市場風險的前兆，沒有量，對投資人來說就很危險。」

談到園區宅的選擇，徐佳馨指出，真正具支撐力的關鍵在3點，分別為是否為台積電及輝達等上游研發型企業進駐、是否有高薪主管階層入住、是否同步看到政府建設與交通配套，而非只有一塊產業用地。

至於南部科技園區，顏博志點名：「部分高雄區域價格已明顯追高，尤其非左營核心地段須特別留意。」徐佳馨則強調：「房市終究回歸基本面，利多不等於無風險，購屋前仍應理性評估承受能力。」

▲在科學園區周圍買房，要同步觀察是否有政府建設與交通配套。（示意圖／記者高兆麟攝）