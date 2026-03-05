「公設未完工」即交屋！內行提醒「尾款別太早繳」：1文件別亂簽

▲原PO表示，買了預售即將交屋，但公設卻還在施工中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

買的預售屋即將交屋，但公設卻還在施公該怎麼辦？一名網友表示，買的預售屋屋內雖已完工，但不少公設仍在施工，建商卻要求驗屋時同步要辦理交屋繳款，當下他沒想太多即倉促簽名，回家後卻反悔了，認為錢付清了卻只能使用一半，且沒書面載明完工期限，根本毫無保障讓他懊惱不已。貼文引發網友熱議。

該名網友在臉書「買房知識家【 M傳媒 】」發文指出，自己買的預售屋快完工，但目前只有屋內的部分已完工，公設及停車場都還在施工，「建商說明預計四月完工，而在上週建設公司先請我們去驗屋，然後並同時請我們辦理交屋流程，也就是尾款撥款給建設公司。」當下他沒有想太多就簽名同意，回到家後仔細再想一下，好像不太對，「公設及停車場都還沒完工，怎麼就交屋了？」原PO直呼，「等於是我買東西付完錢了，但只能用一半，另外一半他們也只有口頭說明，沒有書面載明『公設完成期限』及『未完成的違約責任』。」

原PO表示，他馬上跟建商說明，應該等公設及停車場完成後才同意撥款交屋，但建設公司就是制式回覆，「說我已經簽名了，流程也都在跑了，無法延後」，讓原PO懊惱詢問網友「大家買預售屋也有這種經驗嗎？」

貼文一出引發熱議，有過來人分析指出，「私宅交屋」與「公設完成」是兩件不同的事情，私宅是對個人點交，公設則是與未來管委會點交，兩者相差半年至一年，甚至有時還更久都算是常見，「都這樣，不過你交屋的部分是自宅，其他的部分是管委會要去點交，曾經碰過差一年的，公設點交不了」、「公設通常都是拖最久的」、「預售屋大概都是這樣的流程，建商會先這樣做沒毛病」。

有經驗的網友則點出原PO最大失誤在於太快簽署撥款同意書，喪失最後的談判籌碼，尾款是制衡建商最重要的武器，上百萬的撥款必須確認驗屋無誤再放行，否則一旦簽名授權，建商便會以流程已在跑為由拒絕任何延後要求，「我的經驗是通知貸款銀行，沒有我同意不能撥款，這是在申辦貸款時就特別交代過的，即使要請假多跑一次銀行再簽名撥款，也得做，上百萬的事 一定要仔細。」