愛莉莎莎台北新家曝光！1.5億房產版圖再+1　房間美到像畫

▲愛莉莎莎曝光台北新家內部的照片。（翻攝goodalicia IG）

圖文／鏡週刊

百萬網紅愛莉莎莎投資眼光獨到，近來陸續在泰國、阿拉伯聯合大公國等地置產。她昨（2）日分享台北新家一隅的景象，讓粉絲搶先看。

北歐極簡風曝光？ 台北新家一隅搶先看？

愛莉莎莎2日在IG限動分享台北新家的房間照，可見房間走北歐極簡風，整體走米灰色系，看上去相當舒適。她發文：「New home coming soon，好期待搬進台北新家！」並向好友喊話：「來玩！」

事實上，愛莉莎莎近年陸續在台灣、泰國、杜拜置產，透露總價值超過新台幣1.5億元。約在2024年，她在板橋購入一間市值約4,000萬元的住宅，作為主要住處。後來她在2025年賣掉這間房，轉而買下自家老家樓上更大坪數的房子。在台北新家裝潢期間，她暫時搬回父母家，自嘲要「啃老」。

▲愛莉莎莎新家的房間，走北歐極簡風，看上去相當舒適。（翻攝goodalicia IG）

台灣＋海外狂掃房？ 愛莉莎莎置產有一套？

海外房產部分，愛莉莎莎2024年在泰國曼谷市中心購入一間總價約新台幣400萬元的預售小豪宅，她在YouTube分享購屋過程，指當地租金投報率可達5至8%，對初次嘗試海外置產者相對友善，也計劃將房屋部分作為Airbnb出租，打造穩定的被動收入來源。

2025年5月，她一口氣在杜拜與阿布達比購入兩間海景豪宅，總價約新台幣6,700萬元。她看好當地政治穩定、免個人所得稅和高租金投報的優勢，透露只要房價上漲1成，就有可觀獲利空間。除了實際投資，她也考取房仲相關證照，向粉絲分享海外房市觀察。



