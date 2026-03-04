一圖看「2025社群十大購屋糾紛」　最多仍是預售屋

▲2025社群十大購屋糾紛。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

房市交易量震盪、氣氛轉冷，不少人以為「降溫就比較安全進場」。臉書粉專「賣厝阿明知識＋」列出2025社群十大購屋糾紛，提醒大家謹慎別踩雷。

預售屋變數多 交屋、施工最常吵

排名前段的糾紛，仍集中在預售屋。近一年不少建案因缺工、資金調度或市場變化，交屋時間一再往後延，讓買方原本安排好的入住、貸款與租期全被打亂。阿明提醒，買預售不只看價格，更要評估建商履約能力，以及合約裡對延遲交屋的補償怎麼寫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中古屋示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

施工瑕疵同樣是老問題，像磁磚空鼓、防水沒做好、窗框滲水、設備規格不符等，交屋後一一浮現。阿明直言，驗屋不能走過場，該寫進合約的修繕責任與期限，一定要白紙黑字講清楚。

錢沒算清楚 合約、貸款易出事

定金與斡旋金爭議，則常發生在「還沒成交」的階段。買方臨時反悔，才發現錢早就具違約性質。阿明強調，斡旋和定金不是試用，簽之前一定要搞懂退不退、誰負責。

▲新成屋示意圖。（圖／記者陳建宇攝）

另外，貸款成數不如預期也是地雷。隨著金融審查趨嚴，實際核貸往往低於最初估算，自備款瞬間暴增。阿明建議，資金規畫要用最保守條件試算，別等到交屋前才發現錢不夠。

制度沒看懂 退場、稅務最致命

不少糾紛其實來自合約沒看懂，像延遲交屋責任、瑕疵處理方式、設備保固年限，很多人只看總價就簽字。還有人事後才發現產權複雜、違建未揭露，甚至預售換約卡關，想退場卻要付高額代價。

稅務與補助誤判，更可能讓優惠變成補稅。房地合一稅、重購退稅、自住戶籍與補助資格，只要理解錯誤，後果都很痛。阿明直言，現在買房，最大的風險不是房價漲跌，而是低估規則與現金流的殺傷力，進場前把制度搞懂，才是真正的自保。