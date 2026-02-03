ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

澎湖首宗都更案「淪天坑」基地遭法拍　15組已購客求助無門

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲澎湖首宗都更案「文康A」爛尾2年多。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

澎湖馬公「中興戲院都更案」，也是澎湖首宗都更案「文康A」，於2020年風光啟動，但因專案管理公司杰新實業財務問題，使得工程延宕2年多。全案基地面積537坪，其中約330坪流入法拍，底價約3億元，也成為澎湖史上最高金額的法拍案件。經查該案有25戶預售賣出，其中10組解約，其他15組恐求助無門。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

澎湖馬公「中興戲院都更案」，也是澎湖首宗都更案「文康A」於2020年風光啟動。但2年多前就傳出，專案管理方杰新實業未能依契約及時支付營造廠商款項，使工程延宕停擺，現場留下一個逾10公尺深大坑洞。

去年10月，澎湖建設處長陳文耀表示：「該案基地開挖後停滯逾2年，歷經多次基地四周崩塌，現況岩盤結理破壞、持續風化、地下水大量湧出，再無作為恐造成重大公安事件，為維護人民生命財產安全將啟動坑洞填平計畫。」

最新法拍資料顯示，該都更案的13筆土地中，有3筆遭到拍賣，拍賣原因是拍賣抵押物，債權人為華泰商業銀行，債務人為皇后娛樂及多名自然人，總底價3億548萬元，投標日為3月3日，成為澎湖史上最高金額的拍賣案件。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該案土地537坪，而將拍賣的3筆地號共約330坪，這3筆地號有進行設定，而該都更案政府也有參與，經查其他土地大多為中華民國、澎湖政府持有。」

為何欠錢的是杰新實業，但債務人為皇后娛樂及多名自然人？徐華辰表示：「合建案會有相互擔保等關係，因此地主就可能被列為債務人。」

▲▼ 。（圖／翻攝自都更網站）

▲澎湖馬公「中興戲院都更案」，也是澎湖首宗都更案「文康A」於2020年風光啟動。（圖／翻攝自都更網站）

經查實價登錄顯示，該案在2021~2022年共有25筆預售交易，其中有10筆解約。價格方面，成交單價落在27~32萬元，總價大致落在550~1000萬元，這些買方高機率求償無門。

東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示：「該案地段佳，位於馬公市區，規劃地上14層，在澎湖算是視野不錯的規劃，本來可以成為在地指標案，如今遇到爛尾事件，已購客相當倒霉。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：澎湖馬公中興戲院都更文康爛尾法拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雙北通勤族注意！中興橋引道工程　116年完工動線大變

位於台北市萬華區的中興橋，連接了台北市與新北市，是每日車流量龐大的重要交通要道。為改善台北端交通動線，降低對鄰近住宅的影響並促進周邊發展，台北市政府工務局新建工程處推動「萬華區中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，預計116年9月竣工。

2小時前

2.1億買下整座鎮！澳洲「5人小鎮」求售　唯一住戶崩潰：沒家了

在澳洲維多利亞州崎嶇的灌木叢林深處，藏著一座名為「利科拉」（Licola）的迷你小鎮。這裡常住人口僅有5人，卻擁有加油站、雜貨店與露營車公園。然而，這座歷史悠久的小鎮近期卻被擁有者「獅子會」（Lions Club）悄悄掛牌求售，開價最高達1000萬澳幣（約台幣2.1億元），引發當地居民與支持者的強烈憤怒與不安。

4小時前

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

捷運三鶯線延伸桃園八德迎來關鍵進展，新北市府與桃市府合作推動的「三鶯線延伸桃園八德段」，提前啟動基本設計，去年年8月1日行政院核定綜合規劃後，行政院公共工程員於今年1月底邀集相關人員實地現勘與審議，新北、桃園捷運工程局長攜手向中央爭取審議盡速通過，以期於2034年完工通車。

5小時前

可以一次繳清　卻選「背40年房貸」！內行曝超賺真相：傻了才還完

房價越來越高，不少人為了降低每月還款金額，會選擇背40年房貸，就有網友指出，同事買了新房，之後要背40年的房貸，還完貸款就70歲了，不過對方卻說，現在的存款可以夠還三分之二了，但想要分期慢慢還，讓他很不解。對此，網友表示，「付房租付幾十年才可怕」、「多的錢可以拿去投資，錢滾錢」。

6小時前

開賓利卻欠2萬房租！神祕老闆「狂寄名車照」　房東崩潰：公證沒用

作家黃大米日前分享友人經歷，其在南部購入新房並裝潢出租，原以為遇到豪氣房客，對方自稱是開賓利、擁有多間房產的中古車商；不料，交屋後房客卻頻頻以「資金凍結」為由積欠房租。儘管雙方簽有公證租約，受限於法律程序，房東至今仍拿對方沒轍，只能眼睜睜看著對方白住，感嘆法律保護壞人。

6小時前

屋頂不夠用！政府改推「外牆光電」　老宅修外牆最高補助300萬

國內太陽光電推展面臨多方阻力，為提升建置誘因，經濟部近日與內政部展開協商，規畫針對建築整合型太陽能系統（BIPV）推出補助措施。據了解，相關經費將銜接內政部老宅延壽計畫，並同步評估納入台電躉購制度可行性，經濟部認為可形成足夠投資吸引力。

6小時前

死亡比出生多2倍「房價」會崩嗎？　 資深人士搖頭提1原因

台灣人口結構急劇變化，2025年底死亡人數預計將是新生兒的兩倍，甚至未來可能擴大到三倍以上，有網友提出「房子愈來愈多、人口卻逐年減少」的論點，直言，沒有年輕新住戶接手，房價終將崩潰，引發網路熱議。

6小時前

外雙溪「60年殘破紅磚屋」將重建　一查屋主是建商董座

外雙溪第一排、至善路二段1巷有一排高檔別墅，雖然屋齡已高，但仍是台北市相當著名的富人區。在該路段中，有一棟屋齡高達60年的紅磚平房，現況已殘破不堪，在近期通過危老重建核准。一查發現，該屋主為北部建商老闆，在2022年以買賣取得。

7小時前

社宅變豪宅？地下室停滿百萬名車　網怒：爽到裝窮的既得利益者

揮著居住正義大旗的社會住宅原意是協助弱勢族群、青年及新婚家庭減輕居住壓力，不過在實務上卻出現荒謬現象。就有一名網友指出，現在的社宅政策已經「走火入魔」，專挑精華地段蓋SRC鋼骨大樓，還配備高檔衛浴。他認為若將這些黃金地段出售，經費拿去淡水等郊區買地，足以蓋出「五倍數量」的房子，才能讓更多人居住，而不是打造極少數人中獎的「豪宅」，而這些住在社宅的人開的車可以買淡水的房子，「然後裝窮，不是很好笑」。

7小時前

「以前都爛泥地」在地人嫌爆重劃區？一票曝心態：有買笑哈哈

有網友表示，最近在臉書與各地社群觀察到，只要談到重劃區，常常會被所謂的「原生地」居民嫌棄、唱衰，態度相當不友善。他以自己投資的桃園青埔為例，在中壢、桃園相關社團中，經常被酸是鬼城、太遠、沒機能；而最近開始交屋的新北江翠北側重劃區，也同樣被板橋在地人嫌到不行，貼文引發討論。

8小時前

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

第一次賣房！和買家「議價一整晚..

愛莉莎莎台北新家曝光！1.5億..

可以一次繳清卻選「背40年房貸..

「隱形冠軍」火力全開　豪砸12..

社宅地下室停滿百萬名車！網怒：..

房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會..

房仲：今年收入420萬元卻高興..

包租公司要求女大生「填家長同意..

2026北市第一筆「萬華公寓2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中興橋引道動線改善　116年完..

2.1億買下整座鎮　澳洲「5人..

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費..

可以一次繳清卻選「背40年房貸..

開賓利卻欠2萬房租！房東崩潰：..

老宅延壽還能賣電　補助最高30..

死亡比出生多2倍「房價」會崩嗎..

外雙溪「60年殘破紅磚屋」將重..

社宅地下室停滿百萬名車！網怒：..

在地人嫌爆重劃區？一票曝心態：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366