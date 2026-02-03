澎湖首宗都更案「淪天坑」基地遭法拍　15組已購客求助無門

▲澎湖首宗都更案「文康A」爛尾2年多。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

澎湖馬公「中興戲院都更案」，也是澎湖首宗都更案「文康A」，於2020年風光啟動，但因專案管理公司杰新實業財務問題，使得工程延宕2年多。全案基地面積537坪，其中約330坪流入法拍，底價約3億元，也成為澎湖史上最高金額的法拍案件。經查該案有25戶預售賣出，其中10組解約，其他15組恐求助無門。

澎湖馬公「中興戲院都更案」，也是澎湖首宗都更案「文康A」於2020年風光啟動。但2年多前就傳出，專案管理方杰新實業未能依契約及時支付營造廠商款項，使工程延宕停擺，現場留下一個逾10公尺深大坑洞。

去年10月，澎湖建設處長陳文耀表示：「該案基地開挖後停滯逾2年，歷經多次基地四周崩塌，現況岩盤結理破壞、持續風化、地下水大量湧出，再無作為恐造成重大公安事件，為維護人民生命財產安全將啟動坑洞填平計畫。」

最新法拍資料顯示，該都更案的13筆土地中，有3筆遭到拍賣，拍賣原因是拍賣抵押物，債權人為華泰商業銀行，債務人為皇后娛樂及多名自然人，總底價3億548萬元，投標日為3月3日，成為澎湖史上最高金額的拍賣案件。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該案土地537坪，而將拍賣的3筆地號共約330坪，這3筆地號有進行設定，而該都更案政府也有參與，經查其他土地大多為中華民國、澎湖政府持有。」

為何欠錢的是杰新實業，但債務人為皇后娛樂及多名自然人？徐華辰表示：「合建案會有相互擔保等關係，因此地主就可能被列為債務人。」





▲澎湖馬公「中興戲院都更案」，也是澎湖首宗都更案「文康A」於2020年風光啟動。（圖／翻攝自都更網站）

經查實價登錄顯示，該案在2021~2022年共有25筆預售交易，其中有10筆解約。價格方面，成交單價落在27~32萬元，總價大致落在550~1000萬元，這些買方高機率求償無門。

東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示：「該案地段佳，位於馬公市區，規劃地上14層，在澎湖算是視野不錯的規劃，本來可以成為在地指標案，如今遇到爛尾事件，已購客相當倒霉。」

