最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

好市多全台首家分店高雄店，1997年開幕，被稱為「起家厝」，開店迄今29年，因租約即將到期，將搬家到80期重劃區，打造全台最大好市多海景賣場，近期新址首度掛上好市多最具標誌性的紅色招牌，信義房屋專家表示，該區多為豪宅與國宅，對房價未有明顯影響。

▲好市多「起家厝」，開店迄今29年，將搬家到80期重劃區，打造全台最大好市多海景賣場。（圖／記者張雅雲攝）

好市多高雄店1997年開幕，成台灣創始店堪稱起家厝，去年因租約即將到期，搬到80期重劃區重新興建新賣場，新址去年2月動土，近期賣場外觀首度掛上好市多最具辨識度的紅色招牌，開幕日期也備受期待。

▲好市多新店位於80期重劃區，屬於海景第一排。（圖／記者張雅雲攝）

根據建照，新店規劃地上4層樓，總樓地板面積約1.38萬坪、近1.4萬坪，A棟1、3層主要是賣場，2樓為辦公室、4樓為整層停車場，至於B、C2棟則以地上停車為主。

記者詢問好市多開幕日期，該公司僅表示，年節會有部分資訊在官方社群曝光 ，外界預估開幕時間落在Q3。而新址位於復興路，距離舊址僅1400公尺，地主為東南水泥，為全台最大的好市多海景賣場，旁邊的東南米樂PLAZA也在去年3月動土，規劃12棟、2層樓街邊店、共24間品牌店面，預計2026年中完工。

不少在地民眾相當期待將迎來一波新賣場「同區雙開」的話題度，期待感已經拉滿，不過也有在地人的交通焦慮跟著升溫，直言擔心變成「全台最會塞車的好市多」。

▲亞灣原本就已有商業機能，再加入商場，會讓整體商業活動更熱絡，。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋亞洲新灣店專員張建明表示，好市多高雄新店與東南米樂PLAZA進駐後，對區域房價的帶動效果其實有限，短期內難有明顯漲幅，主因是亞灣原本就已有商業機能，再加入商場，確實會讓整體商業活動更熱絡，但屬於「補強」，並非翻轉型利多。

目前該區以國宅與豪宅為主，國宅屋齡30年上下，包括「正勤」、「君毅」、「純邦」國宅，行情多在每坪20~25萬元，成為區域內總價相對好入手的選項。張建明認為，隨新案持續公開，國宅反而凸顯「總價門檻較低」的產品優勢，對首購與自住族群仍具吸引力。

▲好市多起家厝小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

張建明表示，該區豪宅屋齡多落在5~10年，目前成交單價約每坪35~40萬元，主力以大坪數產品為主，已成高雄主要豪宅聚落。

外界普遍擔憂2大商場同步營運後將衝擊交通，張建明指出，實際影響仍須等正式開幕後觀察，未來若尖峰時段車流過大，市府也可能搭配輕軌等大眾運輸與交通管制配套進行調節。

