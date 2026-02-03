新案供給真空　捷運新莊站對標鄰區百萬單價掀補漲潮

▲新莊捷運站周邊正是老城區中最具代表性的核心地段。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

在新北市房市版圖中，區域價值往往取決於生活機能累積的深度，而新莊捷運站周邊正是老城區中最具代表性的核心地段。以捷運橘線為主軸，結合成熟商圈與大型綠地，長年形塑出穩定的居住需求。

新莊站周邊由中正路、新泰路、中華路串聯成主要商業動線，百年廟街、市集、人流與各式民生服務齊備，同時鄰近佔地約22公頃的新莊運動公園，補足都會區難得的休憩空間。加上新莊國小、新莊國中及恆毅高中構成完整學區，使交通、生活與文教條件同步到位，成為自住族長期關注的熱區。

進一步觀察市場供給，捷運新莊站周邊約200公尺範圍內開發幾乎飽和，近10年新案數量有限，現有社區如「永鼎帝京」、「富貴中華」、「富都新庄」等，多以50坪以上規劃為主，產品訴求偏向換屋與資產配置，反而壓縮首購族可選擇的空間。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，對照其他新北捷運熱區，如中和永安市場站、板橋亞東醫院站及三重站的指標個案，因距捷運出口極近，成交單價皆站上100萬元，顯示軌道條件對房價具高度支撐力。

童莉婷補充：「在舊城更新與公辦都更議題逐步推進下，新莊站具備相近條件的稀有產品，未來在保值性與行情表現上，仍有持續受關注的空間。」

▼捷運新莊站周邊房市優勢分析。（AI協作圖／記者詹宜軒製作，經編輯審核）