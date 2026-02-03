外雙溪「60年殘破紅磚屋」將重建　一查屋主是建商董座

記者項瀚／台北報導

外雙溪第一排、至善路二段1巷有一排高檔別墅，雖然屋齡已高，但仍是台北市相當著名的富人區。在該路段中，有一棟屋齡高達60年的紅磚平房，現況已殘破不堪，在近期通過危老重建核准。一查發現，該屋主為北部建商老闆，在2022年以買賣取得。

▲外雙溪整排別墅群中，有一棟60年的紅磚平房已殘破不堪，近期通過危老核准。（圖／記者項瀚攝）

士林外雙溪一帶、至善路二段1巷有一排透天別墅，雖然屋齡已高，但被封為地靈人傑的尊貴地段，住戶們非富即貴。然而，這一排別墅群中，不是每一棟屋況都良好，其中就有一棟紅磚平房已殘破不堪，並於近期通過危老重建核准。

該建物屋齡已達60年，危老重建土地坪數約77坪，經查屋主為方姓自然人，根據登記地推斷，其應為建設公司老闆。他在2022年以買賣取得該建物，但查無實價揭露。

建築師劉獻文表示：「該案土地77坪，若獨自走危老重建，估可蓋5~7層的高檔別墅或是單層約40坪左右的集合住宅，單棟總價絕對是2億元起跳，但同時隔壁還有素地、其他老屋能加以整合，規模可達400坪以上，就可以來規劃完整的高級華廈。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「至善路二段1巷的別墅群，雖然只有3層左右的高度，但仍擁外雙溪景觀，且由於面前道路視線無遮擋，還坐擁山景，再加上風水環境加持，且開車往士林、大直市區都不遠，在台北市可遇不可求。」

葉沛堯認為：「該案若規劃頂級別墅，勢必成為搶手貨，而若規劃為華廈產品，可能也能吸引富豪家族整棟吃下，雖然是非主產品，但仍具有相當高的可看性。」

▲外雙溪第一排的別墅雖然屋齡已高，但每一棟仍要價上億元以上。（圖／記者項瀚攝）

攤開實價登錄，至善路二段1巷共有3筆透天別墅交易紀錄，集中在至善路二段巷口地帶，交易時間在2015~2019年，排除其中一筆關係人交易，其他兩筆的總價落在1.28~1.45億元。

事實上，這一排靠巷口的透天別墅看似連棟，但其實其地號都是獨立的，且屋齡也都達30年以上，可進行危老重建，頗具土地價值。

▲外雙溪第一排別墅交易紀錄。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

