「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

▲長春集團旗下信昌化學工業林園廠，因景氣低迷、產線停擺逾2個月，裁員百人。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

高雄林園石化產業驚傳裁員潮，長春集團旗下信昌化學工業林園廠，因景氣低迷、產線停擺逾2個月，裁員百人，引發外界擔憂「石化寒冬」來襲，林園是南台灣最大石化工業重鎮，專家表示，當地購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，持續裁員購屋信心先潰散。

近期長春集團旗下信昌化工、長春石化大發廠、大連化工高雄廠等，陸續傳出要求員工優離、優退，引發地方對石化產業結構調整的擔憂。高市議員邱于軒指出，長春集團信昌化工位於林園，因產線停擺逾2個月，原有180多名員工，目前僅剩約5、60人。

邱于軒警告，高雄不是只有台積電，城市產業結構仍以石化、金屬加工、造船為主，若連鎖裁員將形成「石化寒冬」。而勞工局3日也再度到林園的台灣氯乙烯工業林園廠進行勞檢。

住商不動産小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，林園目前仍是高雄少數能以相對低總價買到新屋的行政區，新成屋2~3產品，多落在總價500~700萬元，其中2房加車位成交價多為500多萬元，3房搭配車位總價約600多萬元，屋齡多在5年內，成為自住客的購屋主流。

▲林園屬封閉型生活圈，購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，以剛需為主。（圖／記者張雅雲攝）

丁晉偉分析，透天市場方面，新屋總價多落在900~1000萬元初頭，部分老透天總價300~500萬元，但屋齡普遍偏高、條件落差大，買方多以在地自住或收租為主，外來投資客比例不高。

租賃市場則同樣反映產業結構，由於鄰近石化工業區，丁晉偉表示，部分透天被企業承租作為移工宿舍，整棟月租金約1~3萬元不等，租客對屋況要求不高，主要考量租金實惠、空間可用，與北高科技園區周邊高規格宿舍市場，形成明顯差異。

在地房仲則分析，林園屬封閉型生活圈，購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，以剛需為主，一旦穩定收入轉為不確定，市場最先出現的通常不是價格崩跌，而是成交量轉弱、買方觀望拉長，捷運林園延伸線仍是區域長期利多，完工時程為2032年，若是個案裁員，短期內對林園房價影響有限，但若石化產業結構出現調整，出現連鎖裁員潮，自住客購屋信心恐出現潰散。

