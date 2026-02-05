ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

▲信昌化工林園廠區。（圖／翻攝自Google地圖）

▲長春集團旗下信昌化學工業林園廠，因景氣低迷、產線停擺逾2個月，裁員百人。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

高雄林園石化產業驚傳裁員潮，長春集團旗下信昌化學工業林園廠，因景氣低迷、產線停擺逾2個月，裁員百人，引發外界擔憂「石化寒冬」來襲，林園是南台灣最大石化工業重鎮，專家表示，當地購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，持續裁員購屋信心先潰散。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期長春集團旗下信昌化工、長春石化大發廠、大連化工高雄廠等，陸續傳出要求員工優離、優退，引發地方對石化產業結構調整的擔憂。高市議員邱于軒指出，長春集團信昌化工位於林園，因產線停擺逾2個月，原有180多名員工，目前僅剩約5、60人。

邱于軒警告，高雄不是只有台積電，城市產業結構仍以石化、金屬加工、造船為主，若連鎖裁員將形成「石化寒冬」。而勞工局3日也再度到林園的台灣氯乙烯工業林園廠進行勞檢。

住商不動産小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，林園目前仍是高雄少數能以相對低總價買到新屋的行政區，新成屋2~3產品，多落在總價500~700萬元，其中2房加車位成交價多為500多萬元，3房搭配車位總價約600多萬元，屋齡多在5年內，成為自住客的購屋主流。

▲▼高雄,捷運,紅線,小港林園線,動土,信義房屋,林園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲林園屬封閉型生活圈，購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，以剛需為主。（圖／記者張雅雲攝）

丁晉偉分析，透天市場方面，新屋總價多落在900~1000萬元初頭，部分老透天總價300~500萬元，但屋齡普遍偏高、條件落差大，買方多以在地自住或收租為主，外來投資客比例不高。

租賃市場則同樣反映產業結構，由於鄰近石化工業區，丁晉偉表示，部分透天被企業承租作為移工宿舍，整棟月租金約1~3萬元不等，租客對屋況要求不高，主要考量租金實惠、空間可用，與北高科技園區周邊高規格宿舍市場，形成明顯差異。

在地房仲則分析，林園屬封閉型生活圈，購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，以剛需為主，一旦穩定收入轉為不確定，市場最先出現的通常不是價格崩跌，而是成交量轉弱、買方觀望拉長，捷運林園延伸線仍是區域長期利多，完工時程為2032年，若是個案裁員，短期內對林園房價影響有限，但若石化產業結構出現調整，出現連鎖裁員潮，自住客購屋信心恐出現潰散。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：石化裁員林園房市長春集團購屋信心租賃信昌化學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

尪狂酸「一輩子不會中獎」　人妻爽贏1.9億豪宅！再拿1000萬現金

英國一名女子長期參加房產抽獎，儘管丈夫百般勸阻、吐槽她「這輩子絕對不可能中獎」，她仍堅持投注，沒想到這份執著讓她一舉抱回價值450萬英鎊（約新台幣1.9億元）的湖畔頂級豪宅，晉升千萬富豪。她幽默笑稱，這次中大獎證明她不聽老公的話是正確決定。

1小時前

房客拖欠房租！他跨年夜催繳「被嗆1句」扯爆了　網看傻：不要臉

知名作家黃大米近日在臉書分享身邊友人的租屋困擾，透露該名友人的房客自租屋首月起便拖欠房租，甚至在友人提及家中急需用錢時，房客竟回覆這並非錢的問題，要求房東體諒。雙方在溝通過程中衝突不斷，讓友人實在很無奈，只求租約到期後，對方可以早早搬家。

1小時前

疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」　小股東檢舉：內線交易

日前中工股東質疑「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案形成羅生門，而今日又有小股東發聲，質疑華建董事長鄭斯聰閃辭後，中工股價異常漲停，質疑有特定關係人涉內線交易。

2小時前

東京單身族哭了！　東京23區套房「連漲6%」創10年新高

東京租金漲勢驚人！根據日本民間不動產機構最新調查，東京23區單身套房2025年平均租金較前年成長6%，達到9萬6700日圓（約新台幣2萬元）。調查顯示，租金上漲趨勢不僅未見停歇，去年12月單月租金更首度突破10萬日圓大關，創下10年來新高，隨著春季搬家旺季將至，租金恐將進一步攀升。

2小時前

七都外預售重災區　彰化市單月交易僅剩10筆

房市信用管制下，彰化房市似乎尚未迎來暖陽，根據最新實價登錄資料顯示，彰化市為彰化縣指標性區域，預售屋交易量明顯萎縮，2025年12月份，核心地段的彰化市預售成交紀錄僅剩10筆，市場動能熄火。

2小時前

全家整年僅用電1度！2年電費4.5元真相曝光　「省電高手」慘了

大陸浙江省溫州樂清市近日破獲1起長期竊電案件。1名男子因家中「1年僅用1度電」的異常紀錄，引起警方注意，最終查出其鑿穿共用牆體、私接鄰居電線偷電，時間長達5年，累計盜用電力近8000度，涉案金額超過人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）。

3小時前

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

高雄林園石化產業驚傳裁員潮，長春集團旗下信昌化學工業林園廠，因景氣低迷、產線停擺逾2個月，裁員百人，引發外界擔憂「石化寒冬」來襲，林園是南台灣最大石化工業重鎮，專家表示，當地購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，持續裁員購屋信心先潰散。

3小時前

想在嘉義結婚買房　他一看「2房開價1400萬」傻眼：貴到不可思議

一名男網友表示，與女友在嘉義認識並交往，由於雙方都是外地人，考慮在嘉義結婚並買房，不過最近看了幾間房後，發現嘉義市區的房子落差很大，屋齡高於15年的房子，大樓管理極差，而新大樓裝潢不錯，也有良好的物業管理，但價格都要破千萬，讓他們遲遲無法下手。

3小時前

年輕人躺平是因「對房市不了解」？他試算1200萬小宅：沒那麼困難

在這薪水跟不上通膨的時代，不少年輕世代逐漸從過去的「買房成家」，變成「與其拚命存錢、拮据的過著生活，不如早點放棄」，成了「躺平一族」。就有一名網友表示，最近與20至30歲的年輕人聊到買房時，發現他們不約而同採取「躺平」的態度，認為買了房生活品質會歸零；於是原PO試算一間1200萬元小宅的還款金額後，這些年輕人驚訝發現買房根本沒有那麼困難，原PO認為，年輕恐懼買房是源於不了解。貼文引發熱議。

4小時前

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

台灣的高房價，常讓年輕世代感嘆壓力大、買不起。近日就有一位女網友發文拋問，想知道同年齡層的大家是否還將買房視為人生的目標之一？有時她實在覺得，似乎努力一輩子也買不起。貼文曝光後，引起討論。

4小時前

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

「小蒙牛」中和總部1.4億賣出..

建商房東捨年租3150萬！　開..

他試算1200萬小宅：年輕人躺..

台積電加碼！　嘉科2期過關「蔗..

北投的新焦點「復興崗」不是天母..

孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！無..

中興橋引道動線改善　116年完..

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

人妻爽贏1.9億豪宅！再拿10..

房客欠房租！他跨年夜催繳「被嗆..

疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」..

東京23區套房「連漲6%」創1..

七都外預售重災區　彰化市單月交..

全家整年僅用電1度！真相曝光「..

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

想在嘉義結婚買房　一看房價愣「..

他試算1200萬小宅：年輕人躺..

年輕人「還會想買房嗎？」　網吐..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366