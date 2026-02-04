全台最大里「1拆4」惹民怨　中古房價5年已漲35%

▲高雄市左營區福山里人口多達4.5萬人，是全台最大里，有「天下第一里」之稱。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市左營區福山里人口多達4.5萬人，是全台最大里，也有「天下第一里」之稱，因人口過於極端，高市7月將福山里拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4里，不過福檳與「扶殯」諧音，引起地方大幅反彈。據實登統計，去年該里中古屋單價微跌0.4萬元。

根據高雄市民政局最新統計，高雄市福山里人口數4.5萬人，不但是全台人口數最多的里，連面積都比鹽埕區、旗津區、前金區都還要大。





▲福山里拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4里。（圖／翻攝自高雄市民政局）

為優化里政服務品質，左營區公所指出，福山里預計拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4里，其中，「福檳里」因與「扶殯」諧音，被在地人抨擊不吉利也不好聽，因此重新進行里命名意見徵詢，引發廣大回響。

就有在地人怒批，「福山國小、福山國中所在地被劃為『福檳里』，應該維持福山里原名」，也有民眾直指「請問是里長住哪裡？那邊才能叫福山里嗎？」

而福山里龐大的人口紅利不斷助長區域房市發展，福山里區域內有明星學校福山國小、福山國中及新莊高中，還有新光三越左營店、高雄榮總等都隸屬於福山里的範圍，要到高鐵左營站、國道10號也很方便，堪稱全齡生活圈，加上距離台積電高雄廠也不遠，前幾年房價因此出現大幅飆升。

根據台灣房屋統計，福山里近5年中古房價從2021年均價每坪20.6萬元，一路走到2025年均價每坪27.9萬元，5年漲幅達35.4%；不過相較2024年均價28.3萬元，去年均價罕見回落0.4萬元，漲勢首度出現鬆動。

▲福山里近5年中古房價。資料來源：台灣房屋、實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，去年房市受到限貸、升息等利空影響，市場觀望氣氛濃厚，買氣出現降溫趨勢，加上房價來到史上新高，民眾持續觀望，不斷上漲的房價開始受到壓抑，分里屬於行政管理調整，對房價的影響通常不會立刻反映在房價上，買家最後仍是看「學區、交通、屋況與價格」是否能接受。

陳揚智說：「里名若引發爭議，短期確實可能影響部分買方觀感，讓決策更保守、看屋期拉長，但一般來說，里名對購屋決定多少會影響。」

