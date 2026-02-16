拜年3大「親戚考古題」有解　盤點高雄千萬預算高CP值3區

▲房仲統計近1年實價登錄發現，總價800~1300萬元的主流預算帶中，鳳山買氣最旺。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

拜年遇到親戚最容易被問的話題，除了「何時結婚？」、「年終領多少？」就是「房子買了沒？」。房仲統計近1年實價登錄發現，總價800~1300萬元的主流預算帶中，買氣不再集中市中心，而是明顯轉往蛋白區，其中鳳山區、仁武區與小港區，成為可購買坪數最大的前3區。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

永慶不動產研展中心彙整內政部實價登錄資料指出，在高雄主流800~1300萬元預算下，各行政區可購得的坪數與單價落差相當明顯。以「空間換價格」最具代表性的小港區來看，平均可入手坪數達43.6坪，為坪數最大區，平均單價僅24.2萬元；仁武區平均41坪、單價約26.6萬元；鳳山區則約39.5坪、單價27.1萬元，成為該預算帶中「坪數前3名」的行政區。

若以交易量觀察，鳳山區以494件居冠，左營區420件、三民區408件緊追在後，顯示生活機能成熟、總價仍落在可負擔區間的區域，仍是市場主力戰場。反觀單價居高的鼓山區，交易量僅195件，買氣明顯收斂，也反映高價區在當前市況下面臨修正壓力。

▲高雄市近1年各行政區800~1300萬元總價帶平均可購買坪數與單價。資料來源：永慶房產集團、實登。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台慶不動產三民義大大昌加盟店店東徐溱苗表示，買氣最旺的鳳山區，是高雄人口最多的行政區，本身就有穩定的在地換屋與自住需求，加上捷運黃線議題與重劃區持續開發，新舊產品並存，使交易量長期站穩高檔。

徐溱苗分析，左營區則緊鄰仁武、楠梓等科技S廊帶，吸納大量產業人口紅利與剛性自住人口；至於三民區則受惠產品多元，加上房價在北高相對親民，也有不少購屋族群。

而現階段在該預算內能買到40坪以上的區域，主要集中在仁武與小港。高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，在單價高漲的時代，有不少購屋族開始以「以距離換取空間」，仁武與小港土地取得成本相對蛋黃區較低，地價差距轉化為坪數紅利，也讓自住客有機會在相同預算下，換到3~4房產品。

