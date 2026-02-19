帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

▲2025年全台買賣移轉棟數降至26.1萬戶，今年在低基期下，有機會回升約10%，推估買賣移轉棟數約28.9萬戶。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／帥過頭

房市買氣冷，盤點全台買賣移轉棟數，2024年全台移轉棟數約35萬戶，2025年降至26.1萬戶，年減約25%，預估今年在低基期下，有機會回升約10%，推估買賣移轉棟數約28.9萬戶，但是「回升是回升，並不代表行情全面翻多」。

在全台價格方面，台北市、新北市、桃園市2026年成交價走勢以「平盤」機率較高。其中，台北市、新北市之所以較有支撐，與資金動能有關，「股市交易量約7成集中在台北、新北，只要股民在股市賺到錢，房地產就不容易跌。」

至於桃園，北部產業外移與人口紅利仍是關鍵，包括台北市、新北市部分工廠遷移至桃園，加上部分海外產能回流，北部仍是優先選項；人口面則已突破235萬人，一年新增約3萬人，新增人口主要集中在北桃園的桃園區、大園區、蘆竹區、八德區、龜山區，以及南桃園中壢A18、A19一帶，成為房價相對有撐的理由之一。





▲帥過頭預估，今年房市台中、台南房價可能再跌。（圖／記者項瀚攝）

新竹縣市方面，我雖認同人口仍持續增加，每年新增約1萬多人且多與竹科就業有關，但對後市態度轉趨保守。尤其在美國要求供應鏈赴海外設廠等因素影響下，「竹科工程師買房的趨勢被打斷」，並預估新竹房市可能出現「每年約跌3%」的修正，且修正期恐拉長至至少5年以上。

另外，基隆市與宜蘭縣因受台北市、新北市外移需求帶動，推估房價可能小幅上漲約3%。

中南部方面，我相對偏看空。主要是台中市建地供給相對充足，2026年房價恐全面走跌，預售屋跌幅可能達5~10%，中古屋也可能再跌約5%；台南市則因缺乏新題材，預估下跌約5%。

高雄市方面，雖然「亞洲新灣區」仍具市場題材，但高雄走勢將出現南北分歧。北高雄成交價可能下跌約5%，成交量減少約10%；南高雄則相對平穩，價格可望維持平盤，成交量反而可能增加約10%。

今年市場走勢仍受利率、政策、資金與產業變化牽動，進場前應先釐清自住或投資需求，避免以單一題材或短期波動作為決策依據。

►帥過頭小檔案

學歷：淡水資工系

經歷：40年裝潢、仲介、代銷、投資

現職：房地產教學