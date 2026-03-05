馬桶傳水錘聲！水電師傅修完更嚴重　高雄女怒告求還2.4萬工程款

▲黃女找來水電工程行修理水錘噪音，未料問題卻更加嚴重。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

高雄一名黃姓女子控訴，114年3月維修主臥室馬桶漏水問題後，便會時常傳出異音，因此再找來水電工程行修理，花了2萬4000元更換水錘吸收器、減壓閥後，問題卻越發嚴重，不只原本的錘聲還在，連帶室內天花板、陽台水龍頭也傳出怪音，因此提告該水電工程行返還施工款項，並請求精神損害賠償5萬元。高雄地院法官審理後，駁回黃女請求，判水電工程行免賠，全案仍可上訴。

判決書指出，黃女在修理主臥馬桶漏水問題時，馬桶便會傳出異音，因此找上該家水電工程行修理，雙方同意以新台幣2萬4000元更換水錘吸收器、減壓閥，但施工完成後檢測主臥室陽台水龍頭時，室內天花板突然出現「轟轟」怪聲，不久後主臥室的錘聲又出現，連帶其他3個陽台的水龍頭也出現怪音，但水電工程行卻稱是公領域問題推卸責任，黃女不甘花錢施工後情況反而變嚴重，因此提告請求返還2萬4000元工程款，並求償5萬元精神損害賠償。

對此，水電工程行抗辯，黃女家馬桶有水壓變小及使用時有噪音之問題，水壓已經修好了，其僅收修減壓閥之費用，未收噪音之費用，噪音應該是公區的問題。

高雄地院法官審酌，本案符合《民法》承攬之定義，屬承攬契約無誤，但民法並未規定在如何情形下，定作人得請求承攬人返還已付之報酬，且水電工程行並無不法侵害，黃女亦無法證明有債務不履行情形，因此無法請求賠償非財產上損害。

法官考量，本件承攬工程有無依約完成，或肇致更嚴重之噪音問題，本件承攬工程有無依約完成，或肇致更嚴重之噪音問題，雙方主張有顯著歧異，且無確切之證據證明，法官難以斷定，且此屬專業問題，有委請專業機構鑑定之必要，但黃女明示拒絕，因此法官無法做出有利於黃女之判決，最終駁回其請求。可上訴。