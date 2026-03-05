可以貸40年就不要30年？一票秒投「這選項」：彈性差很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，最近在PTT房版看到不少人建議，只要銀行條件允許，房貸年限能拉到40年就一定要把握，但他實際觀察身邊，多數人還是選擇30年房貸，幾乎沒聽過有人真的背40年，因此好奇詢問，如果收入其實足以負擔30年房貸的每月支出，是否還有必要把年限拉長到40年，貼文一出立刻引發熱烈討論。

這名網友在PTT的home-sale板發文請益，提到「很多人建議如果條件允許銀行放貸40年，那絕對要把握」，但現實中卻很少看到有人實際貸到40年，多半還是30年期。他也進一步提出疑問，若自己的收入已經能輕鬆應付30年房貸的月繳金額，那是否還會建議刻意把貸款年限拉到40年，還是其實差別不大。

貼文曝光後，不少網友一面倒認為「秒選40年」，關鍵就在於彈性。有網友直言，「貸款的確是越長越好啊」、「你知道房貸也可以提早還完嗎？」也有人指出，40年只是壓低每月還款金額，若實際上照30年的金額提前還款，效果等同30年房貸，卻保留了資金運用的選擇權，直言「銀行不怕借你，你有什麼好怕的」。

還有網友從通膨與人生規劃角度分析，認為借越久、錢越小，「錢會越來越薄」，甚至有人笑稱「有100年我就選100年」。不過，也有人提醒，如果拉長年限只是為了多出來的錢拿去吃喝玩樂，那不如直接選30年、少付一點利息，但立刻被其他人反駁，認為年輕時享受生活同樣重要。