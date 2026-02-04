建商房東捨年租3150萬！　開價12.8億賣新店「大全聯」

記者項瀚／台北報導

新店碧潭指標大型社區B1的「大全聯」以12.8億元開價刊售，該商場連同201個停車位廣達5600坪，年租金3150萬元。專家分析，該社區戶數近千戶，周圍住宅量體也不小，還能吃到對岸安康的客群，民生採買需求大，也因此大全聯（前身大潤發）從社區落成一路經營到現在，已約達25年。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲新店碧潭指標大型社區B1的「大全聯」以12.8億元開價刊售。（圖／記者項瀚攝）

新店碧潭的「大全聯」商場位於指標大型社區「天闊」B1，該商場空間連同201個停車位共5600坪，面積相當大，以12.8億元開價在《591房屋交易網》上刊售，每月租金達262萬元，換算每年3150萬元。

經查謄本，該商場所有權人為建設公司，在約26年前就第一次登記取得，而該公司也就是當初興建「天闊」的建商、三盟建設。據了解，該商場物件才剛釋出，頗有試試市場水溫之意。

對此，全聯表示：「大全聯新店碧潭店目前營運一切正常，並無關店等計畫，該店已於2024年10月完成改裝升級，優化賣場動線與商品陳列，整體購物體驗更加舒適，目前營運表現穩定。」至於租期等資訊，則未透露。

▲「天闊」社區規模龐大，總計達近千戶。（圖／記者項瀚攝）

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「天闊位於環河路三角窗，緊鄰碧潭大橋、捷運新店站，社區規模相當大，共有８大棟、樓高超過30層，總計規劃近千戶，為新店指標中古大樓之一。」

陳牧緯表示：「因為天闊社區住宅量體大，加上周圍也有不少住宅人口，甚至對岸的安康住戶也會來碧潭採買，因此大全聯（前身為大潤發）選在此設點，並承租那麼大的空間，其約在25年前就開幕了，幾乎就是社區剛完工的時候就進駐至今。」

陳牧緯表示：「天闊社區除了大型賣場，也有許多店家進駐，包括爭鮮、石二鍋、便利商店、理髮店，空置率低，顯示出區域民生消費力足夠，且新店未來還有十四張聯開案，預期周圍人口將再大幅提升，大全聯租金也有望調升。」

▲「天闊」B1的「大全聯」包含201個車位，共計5600坪。（圖／記者項瀚攝）

至於該商場以12.8億元開價刊售，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯分析：「以開價換算下來，商場空間每坪約25萬元、停車位每個200萬元，符合一般的開價行情認知，但該物件重建效益較低，是否成功去化，最大關鍵在於大全聯的租約及投報表現。」

邱鼎峯認為：「地下大型商場產品較為特殊，進駐產業侷限，租金投報率需達4%以上，較能吸引投資人目光。」

▲新店碧潭「大全聯」刊售分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

