「頂樓加蓋」月收租10萬？　法官打臉屋主：加倍奉還

▲頂樓加蓋示意圖，非本文事發地。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

頂樓加蓋以為能賺被動收入？台北法院有判決直接潑屋主冷水。頂樓戶私自利用公共屋頂加蓋出租，月入可觀卻違法，最後不只要拆屋，租金全數返還還得付利息，所謂「默許」完全不成立。

私蓋兩層出租 短期賺錢埋下長期風險

根據判決書指出，台北市一名頂樓戶屋主，在未經同意下，於社區公共屋頂加蓋兩層建物，並對外出租，據了解，每月進帳高達十多萬元。初期其他住戶未立即反對，但隨著逃生動線被阻、公共設備難以維修，安全疑慮逐漸浮上檯面。

▲老公寓頂樓加蓋。（圖／ETtoday資料照）

最後，管委會以全體住戶名義提告，要求拆除違建並返還不當得利。屋主辯稱，買屋時就已存在，多年來管委會也持續收管理費，應視為默許使用。然而，法官認定，這樣的說法站不住腳。

法院三個關鍵見解 打破頂樓迷思

判決指出，屋頂依法屬於全體住戶共有，頂樓戶的權利僅限室內空間，並不包含屋頂。管理費只是用來維護公共設施，並非授權個人將共有空間拿來營利。

▲頂樓加蓋。（圖／記者湯興漢攝）

法官也特別強調，自住與出租性質不同，前者可能只是民事糾紛，後者涉及營利，不當得利責任更明確。最終裁定，違建必須自行拆除，歷年租金全數返還給管委會，還要加計利息。

十萬夢碎還倒賠 公共空間不是提款機

算下來，屋主不只痛失多年租金，還得負擔拆除費、訴訟成本，鄰里關係也幾乎破裂。表面看似「月收十萬」的好生意，最後全成泡影。