大統五福店清櫃駁熄燈　百貨派秘密出手19坪地引聯想

▲▼ 大統 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統百貨1975年開幕，因土地租約將到期，全店各品牌最晚營業到28日。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

大統百貨1975年開幕，因租約到期，全店各品牌預計營業到28日。據查，大統承租高雄吳家土地，租約至今年8月31日。大統回應，目前積極續約中，預計農曆年前可確定。外界分析，若地主不續租，恐將面臨拆屋還地。

大統百貨1975年開幕，有全台首創的「玻璃觀光電梯」一開幕就造成轟動，也是當時整個東南亞最大的百貨公司，1995年一場大火後空置10年，直到2006年大統百貨把原有9樓建物拆除上半部，僅保留地上1~3樓，改裝成「大統262」重新開幕。

後因營運狀況不佳，短短2年就結束營業，2010年2月以「大統五福店」的名稱開幕至今，換算也有51年，不少南部人可說是從小逛到大。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲大統調整租金判決書。（圖／翻攝自法院判決書）

近期五福店內各知名品牌包括「MOMO壽喜燒」、「夾子園」、「大創」等店家，陸續貼出公告只營業到28日，而外界也傳出地主售地風聲，讓不少在地人相當錯愕，擔心陪伴高雄人半世紀的大統是否將走入倒數。

據了解，大統百貨僅持有建物所有權，土地則由高雄吳家3位吳姓地主分別持有。雙方曾於2023年因租金調整問題對簿公堂，地主之一吳進億主張，地價稅調整達一定幅度，即可啟動租金檢討。

不過法院最終駁回加租請求。而判決書內容也揭露，大統百貨於2004年9月10日與吳進億、吳天翼、吳振華3人簽訂5筆土地租賃契約，租期至2026年8月31日止，為期22年。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統建物基地地號。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

隨著租期即將屆滿，大統百貨透露，商場內所有品牌最晚營業至28日，並對外駁斥吳家售地計畫，透露地主並無立即賣地的急迫性，並指出過去地主已續約過一次，目前正積極洽談續租，預計農曆年前可望有明確結果。外界分析，若租金條件無法談攏、地主不續租，恐仍需面臨拆屋還地。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲地號1313鄰五福路，雖僅19.7坪，但位於關鍵地段。（圖／翻攝自地籍圖）

實際查詢大統建物所在的土地地號，其中1筆1313地號，原為吳姓自然人所有，雖僅19.7坪，根據最新土地謄本，該筆土地已於今年2月2日登記買賣過戶，現由合盈興業股份有限公司取得，相關交易實價仍待揭露。

而依公開公司登記資料顯示，合盈興業負責人張國安雖未直接出任大統董、監事，由他擔任負責人的威盈國際實業與大樂公司，分別登記為大統董事長與監察人的代表公司，引來外界猜測已出現「百貨派」提前佈局關鍵土地。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲1313地號原為吳姓自然人所有，根據最新土地謄本，該筆土地已於今年2月2日辦理買賣過戶。（圖／翻攝自地籍謄本）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，大統五福店基地位於南高雄少見的大面積核心商業用地，鄰近的惜福雅集私人博物館基地，去年6月由興富發集團以鄭姓自然人名義購入，地坪525.44坪，土地使用分區為商五，成交總價12億2953.54萬元，換算單價約234萬元。

永信集團也曾以每坪約315萬元、總價16.6億元，購入中央公園第一排、五福二路與仁義街口526.8坪土地，直接替公園首排土地價格定錨。賴志昶評估，五福商圈商五土地單價落在每坪230~300萬元均屬合理區間，若以大統基地面積約1043.47坪、單價300萬元估算，整體市值至少達31億元。

【科學的盡頭是玄學】寶寶每小時狂哭 爸帶給虎爺過爐居然秒笑了！

