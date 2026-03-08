準備結婚「考慮要不要買房」　她曝擔憂點！網喊：好像沒必要

▲原PO猶豫是否要買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一對交往三年的情侶近期計畫結婚，由於兩人目前工作穩定且皆無生育打算，所以對於婚後是否具備購屋必要性感到猶豫。女方考量到買房後的經濟壓力恐影響生活品質，加上雙方原生家庭居住空間尚足，因此發文向網友尋求建議。貼文曝光後，引起討論。

婚後是否購屋？女網友發文詢問意見

這名女網友在Dcard上，以「我們真的有需要買房嗎」為標題發文。她透露自己與男友交往三年多，已有結婚共識，目前她居住在剛裝潢好的家中，上班僅需騎車三分鐘；男友平日則會到她家居住，通勤至公司約十五分鐘。由於家中長輩不介意男方入住，讓她開始思考婚後維持現狀的可能性。

考量經濟壓力，買房會影響原本的生活型態

原PO提到，雖然買房被視為人生里程碑，且能擁有專屬兩人的空間，但代價是每月需支出約一半的薪資繳納房貸。這將導致原本每三個月出國旅遊、隨時享用大餐的生活型態必須改變。

考慮兩邊輪流住，擔心長輩看法

針對婚後生活，原PO設想可採取平日四天男方待在女方家，週五男方回自己家，週六下班後她再去男方家陪伴家人的模式。她坦言目前尚未與對方父母商討此計畫，擔心對方家長會介意，大家覺得這樣的安排妥當嗎？還是覺得要買房比較好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是覺得這樣好像也沒必要買欸」、「先不用買吧，先讓他跟你住一起適應一陣子，可以接受就不買，無法接受就買」、「如果確定不生其實可以不用買」、「除非想要有自己的空間」。