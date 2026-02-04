萬大線聯開案1年賣破7百戶　代銷稱：中和人悶太久！

▲「大同新紀元」短短約1年時間，就賣出700多戶，相當驚人。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

捷運萬大線預計2027年底通車，重大建設備受期待，也讓中和建案銷售繳出佳績。連城錦和站聯開案「大同新紀元」開賣至今約1年時間，就賣出700多戶，相當驚人。今（4日）該案舉行上樑典禮，代銷專案點出該案順銷的3大關鍵，其中包括過去中和新案供給稀缺，累積大量購屋動能，此外海悅總座王俊傑也出席，並受訪談整體房市狀況。

捷運萬大線一期預計在2027年底通車，串連中和、萬華、中正紀念堂，備受中和人期待，而這重大交通建設使中和建案銷售繳出亮眼成績。

連城錦和站聯開案「大同新紀元」在前年央行919第七波管制後、前年12月正式開案，至今約過了1年時間，實價登錄顯示已售出713戶，成交均價每坪78萬元。該案總計1362戶，可售部分總銷250億元，據代銷說法目前銷售率已達79%。

今（4日）「大同新紀元」舉行上樑典禮，代銷海悅表示：「該案順銷主要有3大原因，首先過去中和新案供給稀缺，累積大量購屋動能；第二是捷運萬大線快速串聯台北市，大幅增加區域交通機能；第三是產品規劃及總價帶貼合市場需求，規劃18~50坪，總價帶位於1500~4000萬元，滿足首購、換屋消費者。」

至於買盤方面，海悅觀察：「5~6成買方為中和在地客，此外還有永和、板橋，以及捷運萬大線沿線的買盤。」他說：「該區除有捷運建設，連城路、錦和路本就是中和核心，既有機能充沛，且緊鄰遠遠東世紀廣場，人口密集，剛性需求強勁。」

▲今（4日）「大同新紀元」舉行上樑典禮。（圖／記者項瀚攝）

海悅總經理王俊傑表示：「中永和人口稠密，是一個需要都市更新的區域，此外像是板橋、三重等區也是如此，而新北市被視為移民者的故鄉，購屋需求強，只要個案好好規劃，市場反應都不錯。」

事實上，中和區搭上捷運萬大線建設利多的建案，除「大同新紀元」，還有連城路上的都更案「和御」，該案也賣出超過百戶，平均成交單價79萬元，在自用當道的房市環境中，也是表現相當亮眼。

談及整體房市，王俊傑表示：「現在是自住、剛需市場，消費者有需求、買得起，會買；若覺得貴，就不會買。另一方面，站在開發商的角度，成本每天都在變化，不好控制，估開發商投入建設的意願會逐年降低，今年要持續觀察土地交易量。」

