孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！「3萬元包包放桌上」擁無敵海景美翻

▲廖思惟分享澳洲豪宅一隅。（翻攝trinityliao IG）

圖文／鏡週刊

名媛孫芸芸26歲的愛女廖思惟（Trinity）經常在社群網站分享在澳洲的生活。最近她在日常片段中，曝光澳洲豪宅的照片，桌上放了一個近3萬元的手拿包，十分搶鏡。

隨手一放就是精品？ 品味像極了母親孫芸芸？

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖思惟近日在IG曬出多張日常照片，包括她的自拍照、自己做的健康餐點、澳洲的藍天白雲等。其中一張，是她澳洲豪宅的一隅，只見客廳採光極佳，大片落地窗外就是無敵海景，窗簾半放，看上去相當舒適。

▲廖思惟曝光澳洲豪宅照片，茶几上的CELINE名牌包相當吸睛。（翻攝trinityliao IG）

再細看，圓形大理石茶几上放著托盤和香氛，桌上還放了一個價值約2萬8,000元的CELINE條紋手拿包。一旁的木質矮櫃上擺有黑膠唱盤、書籍和鮮花，展現生活品味。

▲孫芸芸也曾分享澳洲豪宅照片，擁有大片落地窗和無敵海景。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸的澳洲豪宅，擁有夢幻迴旋樓梯。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸和女兒廖思惟，母女感情相當好。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

事實上，孫芸芸過去也曾分享澳洲的豪宅照，除有超大落地窗，客廳裡還有超夢幻迴旋樓梯，相當氣派。孫芸芸曾透露，自己喜歡居家布置，曾說：「這些都是我生活的一部分，很多大自然、陽光，隨性插得花花草草，布置家裡的每一個角落，每天都很早起，也很愛逛家飾品。」從廖思惟的照片看來，她也遺傳了母親的好品味。



更多鏡週刊報導

孫芸芸26歲女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開 每天都吃這一碗

孫芸芸26歲女兒辣曬「一條線比基尼」！ 加碼曝十年前「黑歷史」自嘲

孫芸芸26歲愛女自爆長雀斑！ 被問「髮色的祕密」全說了