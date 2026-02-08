南部人也縮了！中南部改搶21坪小2房　專家揭無奈真相

▲六都最熱門交易房型，新北、桃園最愛25~28坪的「大二房」。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

六都最熱門交易房型，新北、桃園最愛25~28坪的「大二房」，但中南部卻一致都是21~24坪的「小二房」交易件數居冠。至於房價最高的台北市，最夯的則是14坪以下物件。

住商機構彙整實價登錄數據，全台2025年最熱門交易房型，以21~28坪的2房物件為最大宗，不過在都會區中，卻是南北兩樣情。

其中新北、桃園最愛25~28坪的「大二房」，但在中南部都會區，卻一致都是21~24坪的「小二房」交易件數居冠。至於台北市，最夯的是14坪以下物件。





▲六都暨全台2025年交易件數最高房型。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「過去印象大多是中南部購屋人較偏好大坪數物件，但隨著近年來科技園區南移，加諸開發商群聚中南部各大重劃區，令台中、台南及高雄新案單價扶搖直上，尤其是民眾最夯的2房產品，成交單價更屢創新高。

賴志昶說：「在房價持續高漲，但中南部縣市薪資漲勢較顯停滯之下，在地購屋人僅能被迫犧牲坪數，使得小二房物件成為中南部剛需首選。」

至於台北市，賴志昶分析，俗語說「台北居，大不易」，「近年來北市成交單價基本已破百萬元，僅少數公寓或蛋白區中古物件，才能有較親民價位，而在近年來以年輕、首購族為主力買盤的市場趨勢之下，預算相對有限族群，僅能轉向入手門檻較低的14坪以下物件。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒：「14坪以下物件會被部分銀行視為套房產品，核貸成數可能受限，甚至不予給貸，購屋人宜準備充足自備款再進場。」

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「近年房價飛漲，部分開發商為了壓低總價，會把各房型坪數切小，雖然從銷售成績來看大多表現不俗，但提醒消費者也要留意日後的居住舒適度。」

