台積電赴美「新竹房市要崩」？內行曝後輩接住：永遠有新鮮的肝

▲新竹房市因為台積電擴廠美國，面臨「人口外移、房價崩盤」的傳聞。圖為六家車站。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者王麗琴／綜合報導

隨著台積電宣布擴大在美投資規模，新竹房市出現一股「賣台置美」的傳聞。就有一名網友發問，表示台積電工程師陸續去美國了，「新竹房價要大跌了嗎？」貼文引發熱議，大批業內人士與在地人直言「別傻了，新竹的房價底氣比想像中還要厚」。

2026年1月台美「貿易協議」曝光後，台積電也宣布將在美國再興建至少5座半導體工廠，此舉將使越來越多的台積電工程師被外派赴美，被部分業者形容為新竹房市的「灰犀牛」，影響不容小覷。一名網友就在臉書社團「買房知識家」發問，指出「請問新竹很多工程師陸續去美國了，新竹房價要大跌了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發熱議，不少人揭露新竹房價易漲難跌的殘酷現實，「那些去美國的台積人也沒這麼缺錢，放著慢慢賣有差嗎？」「兩年賺一間的人，幹嘛急著賣房？」「去美國工作為什麼要把家賣掉？那邊的工作可以再供他買一棟，不，好幾棟房啊」。

也有內行網友指出，目前新竹房價雖因政府干預與景氣循環出現交易量萎縮，但並未發生系統性跌勢，房市呈現「量縮價穩」的結構，主因是投資客多年前就已開始降槓桿，且新竹永遠有「新鮮的肝」在輪動，「不會喔，工程師也是輪動的，永遠有新進的工程師與離開的工程師」、「永遠都有新鮮的肝…」、「我就住新竹，可以告訴你，並沒有」，認為除非出現大規模不景氣，否則新竹房市在短期內難見大跌跡象。