台積電加碼！　嘉科2期過關「蔗田變矽田」

▲台積電在嘉科2期規劃再新增3座廠區，2期位於太保，4日通過環境部環評大會審查，吸引太保勇士購屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

因應AI需求，台積電鎖定嘉義設廠，可望成為「全台最大先進封裝基地」，台積電在嘉科1期已建置2座廠區，2期規劃再新增3座廠區，2期4日通過環境部環評大會審查，基地位於太保市，最快2031年完工。在地無奈，以往該區都是蔗田，現在變「矽田」。

外界關注台積電衝刺先進封裝產能，在嘉科1期動工後，環境部召開環境影響評估審查委員會第45次會議，審查「南部科學園區嘉義園區2期基地開發計畫環境影響說明書」，4日確認補充修正後通過。

通過環評的嘉義科學園區2期，被視為後續提供台積電持續擴廠的重要腹地。嘉科1期已建置2座先進封裝廠，2期規劃再新增3座，全台最大先進封裝基地輪廓逐漸成形。

嘉科1期預估2029年底完工，嘉科2期計畫面積約89.58公頃，預計今年底動工後，規劃2031年下半年完工。有在地人表示，2期基地位於嘉義縣太保市，當地多為台糖土地，之前都是作為甘蔗田，現在即將轉為矽田，多少有點捨不得。

湘澂國際總經理謝宗澂分析，嘉義太保是目前嘉義話題最多的區段，包括有高鐵站、全台最大戶外美式Outlet「華泰名品城」第2間分店，吸引「太保勇士」購屋。

▲2025年太保市預售案僅3筆解約。（圖／翻攝自實價登錄網站）

根據實登揭露，太保目前預售案最高單價去年8月成交的「銀座二番」3樓戶，坪數為43.96坪，總價1650萬元，換算單價37.54萬元，為目前太保預售案中住家最高價。新成屋案則是「故宮科技城」去年10月的4樓戶，成交價1423萬元，換算單價38.65萬元，一舉刷新太保新案房價天花板。而2025年太保市72筆預售交易，僅3筆解約，單價落在31.2~34.89萬元，解約率僅4%。

台慶不動產嘉義興嘉加盟店東江智玄分析，太保的解約率偏低，主因在限貸後，太保現階段交易以「自住與中長期持有」為主，買方多鎖定相對可負擔的總價帶，且台積電加上嘉科擴建題材，太保勇士多選擇續抱，卡位等生活圈成形。

