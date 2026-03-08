廣告招牌拆了「留8根膨脹螺絲」！　屋主提告求償6萬修補費

▲葉女拆除外牆廣告招牌後，卻留下8根膨脹螺絲殘釘。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名許姓女子控訴，她住家樓下之1樓屋主李男將房屋出借給葉女經營寵物美容店，但葉女未經她同意即擅自於2樓房屋外牆架設廣告招牌，經許女要求拆除後，卻未拆除8根膨脹螺絲殘釘，導致牆體防水層受到嚴重破壞，預估防水修補工程要價6萬2727元，提出告訴請求賠償。橋頭地院法官審酌後，判葉女賠償2萬5000元為適當，其餘請求予以駁回。可上訴。

判決書指出，許女為該棟大廈2樓屋主，李男則為同號1樓屋主，日前李男將房屋出借給葉女作為經營寵物美容店使用，但葉女在未經許女同意下，擅自於2樓外牆架設廣告招牌，經許女要求拆除後，卻未拆除固定該招牌所使用之8根膨脹螺絲殘釘，導致螺絲殘釘仍留在外牆處，嚴重破壞防水層功能，進而造成牆體產生裂隙與滲水等損害之疑慮。許女預計支出防水修補工程、移除螺絲殘釘、鷹架等費用共6萬2727元，因此提告請求賠償。

對此，葉女則辯稱，該外牆應是大廈全體區分所有權人之共有部分，許女主張牆面為她專有，對她請求損害賠償，應非有理；又當初葉女請廣告公司拆除招牌，本欲一併卸除螺絲殘釘時，是許女出言制止，要求必須依照許女同意之方式拆除，但卻未提出明確方案，致使螺絲殘釘無法一併卸除，且該殘釘並未造成外牆防水層破裂，許女2樓房屋亦未產生漏水損害，請求駁回許女之訴。

橋頭地院法官審酌，無論2樓外牆之性質為專有或共有，其使用收益權利均應歸屬於許女，葉女拆卸廣告招牌後，未一併移除螺絲殘釘，致使許女受有損害，請求葉女給付回覆原狀之費用應屬有理；但法官考量，螺絲殘釘為8根之面積並非甚廣，且2樓房屋目前尚未發生實際滲漏，以此計算該外牆回復原狀之必要費用為2萬5000元，尚屬合理，應予准許，逾此範圍，即無理由，應予駁回。全案可上訴。