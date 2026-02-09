危老重建新突破！　「鄰近捷運」首案完工



▲本案完工興建地上15層樓之住宅大樓。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

新北市永和區迎來都市重建新里程碑！國家住都中心首度以地主身份參與民間危老重建案，位於中山路一段旁的首件案例已於114年12月正式完工。這項創舉成功解決了民間重建最棘手的「基地碎裂」問題，展現公私協力的實質效益，為台灣都市更新注入新動力。

打破瓶頸 國有地成重建助力

過去民間推動危老重建時，基地內若夾雜國有土地，常導致整合受阻，進而影響開發進度。如今，透過國家住都中心與國產署合作的「危老協參」機制，符合條件的國有地可納入重建範圍。國家住都中心以地主身份參與，讓基地輪廓更完整，並提升建築規劃的彈性與韌性。

住都中心指出，此次完工的首案基地鄰近捷運頂溪站，地理位置優越。重建前，基地內建物屋齡超過40年，老舊且破損不堪，加上國有土地橫跨其中，導致基地碎裂、開發受阻。透過民間申請將國有土地併入重建範圍，成功整合為三面臨路的完整基地，成為公私協力推動危老重建的典範。



▲重建前基地環境照。（圖／翻攝自國家住都中心）



雙北布局：台北市12件、新北市3件已通過

國家住都中心指出，目前「危老協參」機制已審查通過15件重建案，其中台北市12件、新北市3件。除了首案已完工外，另有9件進入施工階段，且目前仍有20餘件潛在案件正在諮詢中。

為擴大機制效益，國家住都中心正研擬「案件性質分類制」，未來將簡化申請流程，打造更透明、高效的作業體系，讓更多危老重建案受惠，進一步推動都市更新。