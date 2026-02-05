「小蒙牛」中和總部1.4億賣出　火鍋用品大清倉

記者項瀚／台北報導

連鎖火鍋品牌「小蒙牛」總部位於中和區立德街，該建物整棟以1.4億元交易。小蒙牛即將撤出該址，還在1樓擺出許多火鍋店用具，大清倉，而新買家為在地的印刷公司，購置用途曝光。

▲連鎖火鍋品牌「小蒙牛」辦公總部位於中和區立德街，該建物整棟以1.4億元交易。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，連鎖火鍋品牌「小蒙牛」辦公總部以1.4億元交易，該建物權狀約345坪、共有3層，土地則移轉124坪，使用分區為乙種工業區。

經查異動索引，本次交易賣方為力群電子公司，買方則為大生印刷公司。記者實地走訪，小蒙牛在1樓「大清倉」，擺出許多火鍋店用具，部分便宜賣、部分直接送。

據了解，小蒙牛過去曾出價過，本想自己想買下來，但最後沒有成交。小蒙牛表示：「已找到新總部地點，目前正在整理中，之後就會搬過去。」

▲「小蒙牛」辦公總部1樓擺出許多火鍋店器材，大清倉。（圖／記者項瀚攝）

此外，本次交易建物的外牆上，斗大掛上房仲賀成交的看板。經手本案的仲介、中信房屋板橋江子翠捷運加盟店經理周歆凌表示：「該物件位於立德街三角窗地段，門面顯眼且面寬足夠，相當適合作為中小型企業的總部據點。」

周歆凌表示：「買方本就在中和一帶營運，具地緣性，因規劃擴大規模，需要更大的空間、更好的門面，又要符合辦公、工廠二合一的需求，因此看中該物件，之後將進行整體翻新並自用。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該區為中和傳統的工業區，有許多初階電子加工、染色、印刷廠等等，產業群聚效益明顯，當地業者若有空間升級需求，大致上也是在區內尋覓。」

至於本次交易的「小蒙牛」總部舊址，黃舒衛指出：「土地每坪單價113萬元、建物每坪40萬元屬於市場行情價位，區域全新廠辦單價已達5、6字頭水準。」

▲「小蒙牛」中和總部1.4億元交易整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

