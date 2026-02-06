市況比新竹穩定　竹南頭份房仲：讓利5~10%「有剛需接盤」

▲竹南頭份房市穩定度優於新竹，關鍵在於供給量可控，沒有明顯賣壓。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

房市不景氣，過去房價飆漲的新竹地區首當其衝，價量出現修正。房仲表示，竹南頭份房市穩定度優於新竹，關鍵在於供給量可控，沒有明顯賣壓，且屋主只要願意讓利5~10%，基本上都會有人接盤，顯示剛性需求仍在，但關鍵就在價格。

央行在2024年9月19日祭出第七波房市管制措施，全台房市急凍，而過去受惠台積電議題帶動、房價噴漲的新竹地區，自然也出現較明顯的修正，不少統計資料都顯示，新竹房市呈現價量齊跌，房市相當低迷。

東森房屋竹南運動公園店東饒心奣表示：「雖然股市站上3萬2千點，但房市受到政策抑制，目前仍沒有好轉跡象，新竹災情慘重，而鄰近的竹南頭份地區市場狀況相對穩定，主要原因是新案供給不多、二手待售量可控，整體來說沒有明顯賣壓。」

饒心奣坦言：「雖然這1年多來，竹南頭份房價也出現走跌現象，但跌幅僅在5~10％，幅度不算是非常大。最重要的是，只要地點、產品不要太差，且屋主願意讓價5~10%，基本上都會有剛需自用買盤接手，竹南頭份房價緩跌，但有人在撿。」

至於竹南頭份的買盤結構，饒心奣觀察：「近來買盤仍以竹南科學園區的剛需自住客為主，事實上該園區發展蓬勃，持續都有人口進駐，也因此撐起區域房市需求。此外由於房價修正，也陸續都有投資置產客瞄準機會，進場布局。」

▲竹南頭份買盤以竹南科學園區的剛需自住客為主。（圖／東森房屋提供）

房價方面，饒心奣介紹：「竹南頭份以竹南運動公園周圍房價最高，預售成交均價每坪約45萬元，部分個案穩上5字頭，而屋齡5年內大樓行情在4字頭，5~10年則落在每坪40萬元上下。」

另外，饒心奣補充：「竹南後火車站地段指名度也頗高，其為竹南、頭份2大區塊的中間點，坐擁尚順廣場，生活機能佳，搭乘火車很快就可以抵達新竹，不少在新竹上班的消費者選擇在此落腳，新建案每坪均價45萬元，10年內中古屋3字頭就有機會入手。」

▲饒心奣表示，竹南頭份竹新案供給不多、二手待售量可控，整體來說沒有明顯賣壓。（圖／東森房屋提供）

