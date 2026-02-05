全家整年僅用電1度！2年電費4.5元真相曝光　「省電高手」慘了

▲男子「極致省電」背後真相是：在共用牆體鑿洞、私接鄰居電線偷電。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸浙江省溫州樂清市近日破獲1起長期竊電案件。1名男子因家中「1年僅用1度電」的異常紀錄，引起警方注意，最終查出其鑿穿共用牆體、私接鄰居電線偷電，時間長達5年，累計盜用電力近8000度，涉案金額超過人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）。

《紅星新聞》報導，樂清市公安局大荊派出所表示，案件源於今年1月下旬，1名何姓女子報警求助。她表示自己長期未居住在老家農村自建房，但每月電費卻始終居高不下，金額介於人民幣100至300元之間（約新台幣455元至1363元），懷疑電力遭人偷用。警方接獲報案後，立即派員前往現場查勘。

警方發現，何女士的老房子為連棟式建築，左右與鄰屋相連，牆體共用，且電力線路與隔壁陳姓鄰居家設置在同一面牆體內，具備遭人私接的可能性。隨後，警方調閱相關住戶近年電費資料比對，結果出現明顯異常。

警方指出，陳某家中近2年每年用電量竟僅有1度，按當地電價計算，全年電費不到人民幣1元（約新台幣4.5元），顯然不符合正常生活用電情況。與此同時，何女士幾乎未居住的老屋電費卻居高不下，兩者形成強烈對比，成為警方鎖定嫌疑的重要關鍵。

在掌握相關證據後，警方於1月21日晚間前往陳某住處搜索。當警方移開客廳牆角1個老舊櫃子時，赫然發現牆體上有個碗口大小的洞孔，洞內多條電線外皮被剝除並相互纏接。經查，陳某正是透過該洞孔，將鄰居何女士家的供電線路私自接入自家電路，長期竊用電力。

警方調查指出，陳某為節省生活開支，自2021年起趁鄰居長期不在家，暗中私接電線偷電，行為持續約5年，累計竊電近8000度。陳某自認手法隱密，未料異常用電數據早已暴露行跡。目前，陳某因涉嫌竊盜罪已遭警方依法刑事拘留，相關案情仍在進一步偵辦中。

